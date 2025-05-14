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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının geniş bir bölümünü Terörsüz Türkiye projesinde gelinen noktaya ayırdı.

"KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRME SAFHASI"

PKK'nın silah bırakma ve kendini fesih kararına değinen Erdoğan, "Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha; birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı, aynı ortak geleceğe doğru yürüyüşümüzü güçlendirme safhasıdır." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SESİNDEN MEMLEKET ŞİİRİ

Konuya ilişkin değerlendirmelerini tamamlayan Cumhurbaşkanı, salondakilere Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket İsterim adlı şiirini seslendirdiği klibi izletti.

Klip salondan büyük alkış aldı.

"ALLAH'A HAMDOLSUN"

Erdoğan alkışlara karşılık olarak ise "Allah'a hamdolsun böyle bir memlekete sahibiz. Dört bir yanı ile bizi birbirimize bağlayan bir memleket." ifadelerini kullandı.

İşte o yazıldığı günden bu yana her kesimden insanın kalbini okşayan Memleket şiirinin dizeleri: