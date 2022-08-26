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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şarkı İzlanda radyosunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şarkı İzlanda radyosunda
- 26.08.2022 - 17:00
- Güncelleme : 26.08.2022 - 17:34
Sosyal medya fenomeni Gökhan Yıldırım, seyahat için gittiği İzlanda'da araç kullanırken radyoyu açtı.
Seyir halinde gittiği sırada bir radyo kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor "şarkısına denk geldi.
"Halka bu şarkıyı seslendirmişti"
Bunun üzerine Yıldırım, büyük şaşkınlık yaşadı.
Şarkının sona ermesinin ardından program sunucusu, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği bir mitingde halka bu şarkıyı seslendirmişti" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şarkı İzlanda radyosunda VİDEO
Sosyal medyada paylaştı
İHA'nın aktarımına göre; o anları kaydeden genç fenomen, videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Yıldırım videoda, "İzlandadayım, radyoda çalan şarkıya bakın" ifadelerini kullandı.
Gençlerle buluşmasında söyledi
Geçtiğimiz yıl Mersin'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından gençlerle bir araya gelmişti.
Buluşmada "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendiren Erdoğan, gençlerden büyük alkış almış ve o anlar sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.