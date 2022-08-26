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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şarkı İzlanda radyosunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şarkı İzlanda radyosunda

İzlanda'daki bir radyo kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği 'Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor' şarkısı çaldı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.