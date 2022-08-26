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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şarkı İzlanda radyosunda

    İzlanda'daki bir radyo kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği 'Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor' şarkısı çaldı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
    • 26.08.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 17:34
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şarkı İzlanda radyosunda

    Sosyal medya fenomeni Gökhan Yıldırım, seyahat için gittiği İzlanda'da araç kullanırken radyoyu açtı.

    Seyir halinde gittiği sırada bir radyo kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor "şarkısına denk geldi.

    "Halka bu şarkıyı seslendirmişti"

    Bunun üzerine Yıldırım, büyük şaşkınlık yaşadı.

    Şarkının sona ermesinin ardından program sunucusu, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği bir mitingde halka bu şarkıyı seslendirmişti" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şarkı İzlanda radyosunda VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın seslendirdiği şarkı İzlanda radyosunda #1

    Sosyal medyada paylaştı

    İHA'nın aktarımına göre; o anları kaydeden genç fenomen, videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Yıldırım videoda, "İzlandadayım, radyoda çalan şarkıya bakın" ifadelerini kullandı.

    Gençlerle buluşmasında söyledi

    Geçtiğimiz yıl Mersin'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından gençlerle bir araya gelmişti.

    Buluşmada "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendiren Erdoğan, gençlerden büyük alkış almış ve o anlar sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın seslendirdiği şarkı İzlanda radyosunda #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın seslendirdiği şarkı İzlanda radyosunda #3


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