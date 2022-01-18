Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

İki lider anlaşmaları imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında İsrail ile başlayan normalleşme süreciyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmeler yapıldığını belirtti.

"BELKİ SAYIN HERZOG'UN TÜRKİYE'YE ZİYARETİ OLABİLİR"

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelebilir VİDEO

"Sırbistan Cumhurbaşkanı değerli dostum Vucic'i ve heyetini Ankara'mızda misafir etmekten memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diyen Erdoğan, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"HEFEDİMİZ 5 MİLYAR DOLARI YAKALAMAKTIR"

"Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyededir. Başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. Salgının olumsuz etkilerine rağmen ikili ticaret hacmimizi geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır.

Sırbistan'ın başarıyla yürüttüğü kalkınma hamlesine Türk firmalarının katkı sunması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Türkiye olarak ülkemizde yatırım yapmak isteyen Sırp yatırımcıları gereken yardımları yapmaya devam edeceğiz. TİKA, bugüne kadar Sırbistan'da 323 proje gerçekleştirdi.





"SIRBİSTAN'IN BOSNA-HERSEK'İN EGEMENLİĞİNE VERDİĞİ DESTEK ÇOK ÖNEMLİ"

Anadolu Jet aralık ayında Ankara-Belgrad seferlerini başlattı. Sırbistan'daki 3 havaalanından da ülkemize doğrudan seferler gerçekleştirilir hale geldi. Görüşmemizde Balkanların barış ve istikrarına atfettiğimiz önemi güçlü şekilde teyit ettik. Sırbistan'ın Bosna-Hersek'in egemenliğine verdiği destek bölgemizin barış ve istikrarı bakımından çok önemlidir.

"KRİZİN AŞILMASI İÇİN ULUSLARARASI CAMİANIN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ GEREKTİĞİ AŞİKADIR"

Bosna-Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesi gerektiği aşikardır. Türkiye olarak Balkanlar'da gerilimin azaltılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz."

