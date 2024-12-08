Suriye'de uzun yıllardır süren Baas rejimi son buldu.

Muhalif güçler, başkent Şam'ı da kontrol altına aldı ve bir devir kapandı.

Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı öğrenilirken, Suriye'nin çeşitli noktalarında sevinç gösterileri düzenlendi.

MUHALİF GÜÇLER EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILDI

Bir diğer yandan kalabalık grup sevinç gösterileri sonrası, Emevi Camii’nde sabah saatlerinde namaz kıldı.

Hal böyle olunca akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önceki konuşması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Eylül 2012 tarihinde yaptığı konuşmasında “Emevi Camii'nde namaz kılacağız.” ifadesine yer vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ HATIRLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsi geçen konuşması şu şekildeydi:

“CHP yarın Şam’a gidecek yüz bulamayacak göreceksiniz ama inşallah biz en kısa zamanda Şam’a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi’nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi’nde namazımızı da kılacağız. Bilali Habeşi’nin, İbn-i Arabi’nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi’nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu’nda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz.”