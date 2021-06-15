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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa ziyaretinden renkli görüntüler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa ziyaretinden renkli görüntüler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa ziyaretindeki halk oyunları ekibinin gösterisinde adeta bayram havası esti.
    • AA
    • 15.06.2021 - 19:28
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentine gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyev resmi törenle karşıladı.

    ŞUŞA'DA 'BAYRAM HAVASI'

    İki ülke lideri ve eşleri, imzalanan iş birliği anlaşmaları ve ortak basın toplantısının ardından Şuşa turuna devam etti.

    Azerbaycan'ın yöresel halk oyunları ekibinin gösterisini de izleyen Erdoğan ve Aliyev çifti, sergilenen performansa alkışlarla eşlik etti.

    O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Oldukça samimi görüntülerin ortaya çıktığı renkli anlar böyle görüntülendi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa ziyaretinden renkli görüntüler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Şuşa ziyaretinden renkli görüntüler #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Şuşa ziyaretinden renkli görüntüler #2

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