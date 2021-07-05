Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı 'Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde, 4 farklı şehirde 5 projenin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Suyun önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 farklı şehre video konferans yöntemiyle bağlanarak 5 farklı projeyi hizmete soktu.

4 FARKLI ŞEHİRDE 5 ESER HİZMETE ALINDI

Erdoğan, açılışlarda, "Bugün canlı bağlantıyla 4 farklı şehrimize kazandırdığımız 5 eseri hizmete alıyoruz. Açılışını yapacağımız tesislerden en önemlisi Ankara içme suyu ikinci merhale Gerede sistemi projesidir. dedi.

ANKARA'NIN İÇE SUYU İHTİYACI 2050'YE KADAR GİDERİLDİ

Hizmete alınan Gerede sisteminin Ankara'nın içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacağını belirten Cumhurbaşkanı, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan projeleri hizmete açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılıştaki konuşması şu şekilde:

"Bugün canlı bağlantıyla 4 farklı şehrimize kazandırdığımız 5 eseri hizmete alıyoruz. Açılışını yapacağımız tesislerden en önemlisi Ankara içme suyu ikinci merhale Gerede sistemi projesidir. Bu proje Ankara'nın içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak için attığımız kritik bir adımdır. 1.2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla Gerede sistemi bünyesinde Türkiye'nin en uzun dünyanın sayılı su iletim tünelini barındırmakta.

"2050 YILINA KADAR İÇME SUYU İHTİYACINI GİDERİYORUZ"

Uzunluğu 31.5 km ve 4.5 metre çapı olan bu tünel ülkemizde ilk defa 3 tünel delme makinesi kullanılarak inşa edilmiştir. Su kaynağı Gerede havzasındaki Ulusu Çayı üzerinde yapılan Işıklı regülatörüdür. Gerede havzası vasıtasıyla hiçbir enerji tüketmeden su cazibeli olarak Çamlıca Barajına iletilmekte. Şehrimizin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını gideriyoruz. Projeden şu ana kadar Ankara'ya verilen toplam su miktarı toplam 312 milyon metreküpü, madde karşılığı 1 milyar lirayı buluyor.





IŞIKLI REGÜLATÖR HAVZASI ATIK SU ARITMA TESİSİ HİZMETE GİRDİ

Ankara'da 2 milyon 550 bin kişi hâlihazırda Gerede sistemi ile tedarik edilen suyu kullanıyor. Gerede sistemine ilaveten Işıklı Regülatör Havzası atık su arıtma tesisi ve atık su toplama toplama hattını da hizmete alıyoruz. Bu tesislerle Gerede'nin ev ve sanayisinin atık suları 19 kilometre uzunluğundaki kolektör hatlarıyla regülatör mansabına iletilecek, günlük 8 bin 200 metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisinde arıtılacak.





"17 MİLYON LİRALIK GELİR ARTIŞI VE 2 BİN 300 KİŞİYE İŞ İSTİHDAMI"

Çankırı'da 70 milyon liralık yatırımla inşa ettiğimiz Dereçatı Barajı'nı Kırıkkale'de 63 milyon yatırımla Sulakyurt Sulamasını da resmen devreye alıyoruz. Taratözü deresi üzerinde buluna 51 metre yükseklikteki Sulakyurt Barajı ise 25 bin 690 dekar tarım arazisini sulamakta. Şu an faal olarak çalışan sulama tesisi ile yıllık 17 milyon lira gelir artışı ve 2 bin 300 kişiye istihdam oluşturacak. Çiftçimizin enerji yükünü hafifletecek. Toplam yatırım tutarı 1 milyar 470 milyon olan tüm tesislerin bu şehirde yaşayan kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum."