Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına ilk yanıt Uğur İbrahim Altay'dan geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını nardından suda yüzde 14 indirim yaptıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün belediye başkanlarına suda indirime gitmeleri noktasında çağrı yaptı.

Çağrıya ilk yanıt, Konya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den bire indirilmesinin ardından Konya olarak su fiyatlarında da KDV’yi yüzde bire düşürdüklerini söyledi.

SU FİYATINDA YÜZDE 14 İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine KDV indirimine ilave olarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde su tarifelerinde yüzde 7 indirim kararı aldıklarını kaydeden Başkan Altay, böylece Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla su fiyatlarında yüzde 14’lük indirim yaptıklarını ifade etti.

SU KULLANIMINDA TASARRUF ÖNERİSİ

Küresel iklim değişikliği dolayısıyla su rezervlerinin azaldığını hatırlatan Başkan Altay, Konyalıların su kullanımında her zaman tasarrufa riayet etmelerinin son derece önemli söyledi.

ÜZERLERİNE DÜŞENLERİ YAPACAKLAR

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak toplu ulaşımda da sivil bilete 2 yıldır, öğrenci biletine 4 yıldır zam yapmadıklarını hatırlatan Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak enflasyonla mücadele konusunda üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"KDV DAHİL YÜZDE 14 İNDİRİMLİ VERECEĞİZ"

İndirim müjdesini Twitter hesabından da duyuran Başkan Altay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere yaptığı su indirimi çağrısına ilk cevabı Konya’mızdan veriyoruz. Bugün aldığımız meclis kararı ile KDV dahil Konya’mızda suyu toplam yüzde 14 indirimli olarak vereceğiz. Hayırlı Olsun." ifadelerini kullandı..