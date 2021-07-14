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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan Rize'ye gidiyor

    Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye gidiyor.
    • DHA
    • 14.07.2021 - 22:31
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 22:44
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan Rize'ye gidiyor

    Rize'de kuvvetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde bazı evler hasar gördü, 3 kişi kayboldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan afet nedeniyle ilgili bakanlara talimatlar verdi.

    3 BAKAN AFET BÖLGESİNE GİDİYOR

    Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize’de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gidiyor.

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