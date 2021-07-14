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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan Rize'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan Rize'ye gidiyor
Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye gidiyor.
- DHA
- 14.07.2021 - 22:31
- Güncelleme : 14.07.2021 - 22:44
Rize'de kuvvetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde bazı evler hasar gördü, 3 kişi kayboldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan afet nedeniyle ilgili bakanlara talimatlar verdi.
3 BAKAN AFET BÖLGESİNE GİDİYOR
Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize’de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gidiyor.