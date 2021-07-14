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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan Rize'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan Rize'ye gidiyor

Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye gidiyor.