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Haber Merkezi

Gazze'de İsrail aylarca kanlı vahşetini sürdürdü...

İsrail'in sistematik soykırımının 15. ayında gelen ateşkesle beraber, Gazze halkı bir nebze de olsa nefes aldı.

ATEŞKES SAĞLANDI

Kanlı saldırıların ardından Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerde İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkese mutabık kalındı.

47 binden fazla sivilin katledildiği Gazze'de anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bölgede esir takası başladı.

ESİR TAKASI SÜRÜYOR

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu başladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin davasına atfettiği önem doğrultusuna, Dışişleri Bakanlığı ile sürecin başından bu yana ateşkes sağlanması için ilgili tüm aktörlerle temaslarını sürdürdü.

MİT ETKİN BİR İSTİHBARAT DİPLOMASİSİ ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜ

Kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstlenen MİT, etkin bir istihbarat diplomasisi çalışması yürüttü.

Yaralı ve hasta sivillerin yanı sıra Gazze'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Gazze'den tahliyesinde de önemli bir görev üstlenen MİT, aynı zamanda yabancı ülkelerden gelen yardım talepleri bağlamında Gazze'de bulunan yabancı uyruklu bazı rehinlerin serbest bırakılmasına da aracılık etti.

TAYLANDLI 5 REHİNE SERBEST BIRAKILDI

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Taylandlı rehinelerin serbest bırakılması için Taylandlı muhatapları ile sürecin başından beri koordine halinde olan MİT, rehin durumdaki Taylandlılara ilişkin Hamas ile temaslarını sürdürdü.

MİT tarafından yürütülen etkin istihbarat diplomasisi neticesinde 5 Taylandlı rehinenin bugün serbest bırakılmaları sağlandı.

500 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ GERİ DÖNDÜ

Gazze Şeridi'nde evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, ateşkes anlaşmasıyla birlikte 15 ayın ardından geri dönüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, son 72 saat içinde Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinlilerin sayısının 500 bini aştığı ifade edildi.