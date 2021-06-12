Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye heyeti Libya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde üst düzey bir Türkiye heyeti, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya’ya gitti.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermiş, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecekti.

Bugün ise heyet Libya'ya gitti.

HEYETTE KİMLER VAR?

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alıyor.

Günübirlik ziyarette, ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan ziyaretle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın ile birlikte bugün (12 Haziran) Libya’ya resmi ziyarette bulunmaktadır. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.