Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de terörle mücadelede kararlılık mesajı TBMM'nin yeni döneminde terör örgütlerine karşı mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünün kulaklardan silinmemesi gerektiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin yeni dönem açılış toplantısına katıldı.

Genel Kurul'a hitap eden Cumhurbaşkanı, gündeme ilişkin en önemli konu başlıklarını ele aldı.

Birçok konuda mesajlar veren Erdoğan, terörle mücadele başlına ise özel bir parantez açarak mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nın girişindeki emniyet güçlerini hedef alan bombalı saldırıyı hatırlatan Erdoğan, terör örgütlerinin Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engelleyemeyeceğini söyledi.

"Son terörist bertaraf edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Erdoğan, "Ülkemize 40 yıldır çok ağır insanı ve ekonomik bedeller ödeten terör örgütü meselesi sınırlarımız içerisinde çözdük.

Sınırlarımız dışındaki varlığını da ortadan kaldırarak ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartmak istiyoruz.

Bu çerçevede son yıllarda elde ettiğimiz siyasi ve askeri başarıları yeni kazanımlarla daha da ileriye taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İçeride ve dışarıda son terörist bertaraf edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemesine izin vermeyeceğiz.

"Emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır"

Bu sabah 2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terör örgütünün son çırpınışıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır.

Olaya müdahale esnasında yaralanan polislerimize Allah'tan acil şifalar diliyor, Ankaralılara geçmiş olsun temennilerimizi iletiyorum.

Güney sınırlarımızın tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir gücenlik şeridi ile koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altına tutma stratejimiz bakidir.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözü kulaklardan hiç eksik olmasın diyorum.

FETÖ ihanet şebekesinin bilhassa yurt dışında yuvalanan militanları vasıtasıyla yaymaya çalıştığı 'yıkılmakım ayaktayım' havası bir çeşit mezarlıkta ıslık çalıma gayteridir.

Açık ve net konuşuyorum. Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi, benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir." diye konuştu.