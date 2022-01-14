Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni konuşması

Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı atılımlara dikkat çekti. Savunma ihracatının yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını beklediklerini söyleyen Erdoğan, "Bir yandan da gözümüz uzayda" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde yüzde 70'e varan yerlilik oranına ulaştıklarını söyledi.

"YIL SONUNDA 4 MİLYAR DOLARI AŞMASINI BEKLİYORUZ"

İlk istihbarat gemisi Ufuk'un milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildiğinin altını çizen Erdoğan, "Türk savunma sanayii ürünlerini kullanan ülke sayısı da her geçen yıl artıyor. Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz." dedi.

UZAY ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

"Bir yandan da gözümüz uzayda." ifadesini kullanan Erdoğan, "Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gözümüz uzayda ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"MİT'E HAYIRLI OLSUN"

"Ülkemizin güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin denizlerde de en etkin şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacağına inandığım Ufuk gemimizin MİT'e hayırlı olmasını diliyorum.

"KARARLILIKLA ÇALIŞARAK BUGÜNLERE GELDİK"

Artık dışarıdan alım istemiyoruz. Projelerimiz yerli ve milli olacak dediğimiz 2004 yılından bu yana azim ve kararlılıkla çalışarak bugünlere geldik. Savunma sanayiinde bağımsız olamayan milletlerin geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını özellikle son 10 yılda çevremizde yaşanan hadiseler bize bir kez daha gösterdi.

"OYUN KURAN VE OYUNLARI BOZAN BİR ÜLKE"

Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayisi alımları sayesinde, yaptığımız atılımlarla birlikte bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı. Ülkemizin bu başarısı dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur halklar, topluluklar için de çok önemli bir umut kaynağı haline geldi.





"YERLİ VE MİLLİ OLARAK ÜRETİYOR VE KULLANIYORUZ"

Türkiye, gizli açık bütün ambargolara rağmen, terörle mücadeleden, sınır ötesi harekatlarına kadar her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayisinde elde ettiği ilerlemeye borçludur. Bugün insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmatlardan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harbe kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyor ve kullanıyoruz.

SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATINDA HEDEF

Türk savunma sanayii ürünlerini kullanan ülke sayısı da her geçen yıl artıyor. Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Geçmişin eksiklerini giderdik. Bugünün hazırlığını zaten yapıyoruz. Artık aktif savunma anlayışıyla ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyoruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı artırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeye ağırlık veriyoruz.

"BİR YANDAN GÖZÜMÜZ UZAYDA"

Derin öğrenme ve yapay zeka entegrasyonu gerektiren karmaşık sistemlere yönelik çalışma ve uygulamalarımız hızla devam ediyor. Malzeme ve imalat teknolojilerinde dünyadaki ileri ülkeler seviyesini yakalamaya doğru hızla ilerliyoruz. Bir yandan da gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor.





MAVİ VATAN VURGUSU

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin gerektiği gibi korunabilmesi ancak Mavi Vatan'ın en iyi şekilde savunulmasıyla mümkündür. Mavi Vatan'ın güvenliği için donanmamızı daha güçlü ve caydırıcı kılacak birçok projeyi hayata geçirdik. Milli savaş gemilerimizi, amfibi gemilerimizi, sismik araştırma gemilerimizi, sahil güvenlik gemilerimizi, lojistik gemilerimizi, botlarımızı kendimiz üretebiliyoruz.

"YÜZDE 70'E VARAN YERLİLİK ORANINA ULAŞTIK"

Bu projelerde yüzde 70'e varan yerlilik oranına ulaştık. Şimdi de insansız hava araçlarında edindiğimiz tecrübeyle silahlı insansız deniz araçları üretiyor, bunların sürü şeklinde hareket versiyonları üzerinde de çalışıyoruz. Ayrıca envanterimizde bulunan birçok deniz aracımız günün şartlarına uygun şekilde son teknolojiler eklenerek modernize ediliyor.

"UFUK, MİLLİ MÜHENDİSLİK KABİLİYETLERİYLE GELİŞTİRİLDİ"

İnşa ve modernize edilen deniz araçlarımızın silah, radar, muhabere ve elektronik sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatılıyor. Geçtiğimiz yıl yine bugünlerde ambargolar sebebiyle dışarıdan temin edemediğimiz her bir sistemin alternatifini geliştirerek ürettiğimiz İ sınıfı fırkateynlerimizin ilki olan İstanbul'u denize indirmiştik.

Bugün hizmete sunacağımız ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk da milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi. Sadece bu gemimizin inşası yüklenici firmamız STM'nin öncülüğünde ASELSAN, HAVELSAN, ANEL, İŞBİR, YALTES gibi sektörlerinin lideri kuruluşların başını çektiği 194 yerli firmamızın katkısıyla gerçekleştirildi.

"TÜRKİYE 10 ÜLKE ARASINDA YER ALIYOR"

Ülkemiz, dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor. Üstelik bu neticeyi yabancı muadillerinden çok daha üstün özellikler ve uygun maliyetlerle elde ettik. Bu başarıda Bakanlıklarımızın ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın yanı sıra Genelkurmayımızın, Deniz Kuvvetlerimizin, askeri ve özel tersanelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektör firmalarımızın, KOBİ'lerimizin çok önemli payı vardır.

"YAKIN ZAMANDA HAYIRLI HABERLER ALACAĞIZ"

Ülkemiz tersanelerinde kendi ihtiyaçlarımız yanında, dünyanın dört bir yanı için de gemiler ve botlar yapılıyor. Nitekim şu ana kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik. İnşallah yakın zamanda bu konuda yeni hayırlı haberler de alacağız.

Bir adım daha ileri giderek, yükse teknoloji gerektiren sistemlere odaklanıyoruz. Fırkateynlerimizin ana silah grubu olan dikey atım sistemini bugüne kadar dışarıdan alıyoruz. Artık milli ve yerlisine sahibiz. MİLGEM projemiz kapsamında inşası süren İstanbul ve ihalesine çıktığımız diğer üç adet fırkateynimiz de yerli ve milli dikey atım sistemiyle, yerli ve milli hava savunma füzelerimiz olacaktır.

"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YILDA DONANMAMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Atmaca gemisavar füzemiz, Gökdeniz yakın hava savunma sistemimiz, ÇAFRAD, AKREP, CENK-S gibi radalarımız; ADVENT ve MÜREN savaş yönetim sistemlerimiz gibi birçok silah, sensör ve sistemi artık kendimiz tasarlayıp üretiyoruz. Önümüzdeki iki yılda donanmamızı daha da güçlendiriyoruz.

Hava savunma muhribimiz TF-2000'in ihalesine yakında çıkıyoruz. Üzerine konuşlandıracağımız helikopter ve İHA'larla hava operasyonları yapabileceğimiz deniz ve hava gücümüze çarpan etkisi oluşturacak amfibi gemimiz Anadolu'yu bu süreçte hizmete alıyoruz.

"YİNE BİR İLKE İMZA ATIYORUZ"

Yeni tip denizaltılarımızla denizde ikmal ve muharebe destek gemimizle denizlerimizde çok daha güçlü ve caydırıcı olacağız. MİLGEM istif sınıfı fırkateynlerin 6, 7 ve 8'inci gemileri için de ihaleye çıktı. Burada da üç savaş gemimizi aynı anda inşa ederek yine bir ilke imza atıyoruz. İHA ve SİHA'larımızın yanı sıra insansız ve otonom deniz araçlarının da kullanılabileceği kara, hava, deniz unsurlarının müşterek görev icra edeceği sistemler tasarlıyoruz.

Denizaltı platformlarından uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarını ileri teknolojiye sahip yerli ve milli silah ve sensör sistemleriyle birlikte geliştirip ihraç edeceğiz. Uçak gemimizin sağlayacağı deniz hava gücümüzle bu alanda dünyanın en üst ligine çıkmış olacağız. Hedefimiz, savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'dir."