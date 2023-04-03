Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Togg'u besmele ile çalıştırdığı an Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk teslimatını bugün alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yerli otomobilin direksiyonuna geçiş anları yeniden gündemde.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından üretilen yerli otomobilimiz, sahip olduğu üstün özellikler ile artık sahipleriyle yola çıkmak için gün sayıyor...

İlk etapta kura ile 20 bin kişiye satılan Togg'un ilk alıcısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a takdim edilen yerli otomobili, Anadolu renginde oldu.

Teslimat sonrası ise geçtiğimiz yıl üretim bandından inen Togg'un direksiyonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o görüntüleri yeniden dolaşıma girdi.

"Bismillah..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yola çıktığı o anlarda aracı Besmele ile çalıştırıp gaz vermesi dikkatlerden kaçmamıştı.

"Otomobil üretiyoruz dediler hani nerede?"

Togg'un ilk teslimatı sonrası bir diğer akıllara gelen video ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun oldu.



CHP Lideri 2019 yılında katıldığı bir programda "Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu?" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı;