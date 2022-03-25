Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokat Havalimanı açılışı konuşması

Erdoğan, ekonomide yürütülen mücadelenin başarıyla sonuçlandırılacağını söyledi. "Sürecin sancılarını yaşıyoruz" diyen Erdoğan, hayat pahalılığı sorununun kısa sürede aşılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta açılış törenine katıldı.

Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Erdoğan konuşmasında, son dönemde yaşanan hayat pahalılığına karşı atılan adımlar konusunda net mesajlar verdi.

"BİR SÜREDİR AYNI MÜCADELEYİ EKONOMİDE YÜRÜTÜYORUZ"

Geçmişte ülkemizdeki huzuru bozmaya çalışanların girişimlerine işaret eden Erdoğan, bir süredir aynı mücadeleyi ekonomide yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl mücadelelerimizi başarıyla sonuçlandırdıysak, inşallah bu alanı da ülkemizin ve milletimizin başarı hanesine yazacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığı mesajı: Kısa sürede aşacağız ViDEO

"MÜREFFEH BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR"

"Her değişim gibi, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyor, bedellerini ödüyoruz." diyen Erdoğan, "Ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

"HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNU AŞACAĞIZ"

Erdoğan, Türkiye'nin güçlü altyapısı sayesinde salgının üstesinden geldiğini belirterek, küresel enerji ve EMTİA fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşanan hayat pahalılığı sorununun da kısa sürede aşacağını vurguladı ve ekledi:

"Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek için var gücümüzle uğraşıyoruz. Asgari ücret artışından sosyal desteklerin kapsamını genişletmeye kadar aldığımız pek çok tedbirler vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz. Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz.

"BU SÜRECİN YÜKÜNÜ AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kimi üretim maliyetlerinde artışlardan kimi açgözlülükten kaynaklanan fiyat artışlarının yol açtığı yükün omuzlarımıza bindiğini biliyoruz. Hukuki ve idari önlemlerle bu sürecin yükünü olabildiği kadar azaltmaya çalışıyoruz. Sabredersek, çalışmaya devam edersek, sağlam durursak, hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürürsek hepimizi güvenli, huzurlu, müreffeh bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

MUHSİN YAZICIOĞLU'NU ANDI

"Eser ve hizmetleri sizlerin takdirine sunmaya, hem de aramızdaki kalpten kalbe yolun bize işaret ettiği yeni hedefleri, yeni istikametleri görmeye geldik.

13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat'ta mitingimizi yaparken, vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Muhsin kardeşimin dava ve siyaset yolculuğunun her adımı, kendisinin 'düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz' sözüne uygun şekilde geçmiştir.

"ONURLU VE SAĞLAM DURUŞUNU HATIRLIYORUM"

Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep rahmetli Muhsin kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum.

Şu coşkunuz, ihtişamınız bir şeyi ortaya koyuyor. Siz diyorsunuz ki 'Tokat olarak biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz.'





"GENÇLER, BUNU ÇOK İYİ ÖĞRENMENİZ LAZIM"



Tokat sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı'nın hakimiyetine girdiği 14. yüzyılda burası İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin üçüncü kalabalık şehriydi. Doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktasında yer alan Tokat, aynı zamanda önemli bir zanaat ve üretim merkeziydi.

Gençler, işte bunu çok iyi öğrenmeniz lazım. Niye söylüyorum? Çünkü birbirimize daha çok kenetleneceğiz ve bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar.





"TÜRKİYE OLARAK NEREDE DURDUĞUMUZU ANLATTIK"

Dün Brüksel'deydim. Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'ndeydim. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık.

Burası Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın sembolü olduğu, vatan savunması yolunda gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeye hazır nice yiğitleri bağrından çıkartmış şehirdir. Tokat'ın bizin gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Tokat'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturmaya özel önem veriyoruz.

5 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLAR

Tokat'a bugün elimiz boş gelmedik. Ziyaretimiz vesilesiyle yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır.

"BU AZİZ MİLLETE LAYIK OLMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Geçtiğimiz 20 yılda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları üçe, beşe ona katlayan eser ve hizmetleri ülkemize kazandırarak bu aziz millete layık olmaya gayret ediyoruz.

Verdiğimiz her mücadelede, attığımız her adımda hem milletimizin desteğini yanımızda hissettik hem de bize tevdi edilen sorumluluğu hakkıyla yerine yetirine getirmeye çalıştık.

"ÖNCE ALLAH'IN YARDIMINA, ARDINDAN MİLLETİMİZİN DESTEĞİNE GÜVENDİK"

Gerektiğinde milli iradeyi hiçe sayan vesayetçilere, gerektiğinde sokakları karıştırmaya çalışan çapulculara, gerektiğinde vatan topraklarına göz diken terör örgütlerine, gerektiğinde sınırlarımıza dayanan o sinsi alçaklara, gerektiğinde silaha sarılan darbecilere meydan okurken, önce Allah'ın yardımına, ardından milletimizin desteğine güvendik."