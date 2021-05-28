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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip, hafızlık eğitimini tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip, hafızlık eğitimini tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii açılışını gerçekleştirdikten sonra Ayasofya'ya geçti. Cumhurbaşkanı, düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.
- Haber Merkezi
- 28.05.2021 - 18:01
- Güncelleme : 28.05.2021 - 18:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yılın sonunda yapımı tamamlanan Taksim Camii'ni açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından bir konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı, konuşmanın ardından Ayasofya'ya geçti.
TORUNU HAFIZLIĞI TAMAMLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı.
Programa; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip, hafızlık eğitimini tamamladı VİDEO