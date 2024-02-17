Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her sözümüzün altında eserler yatıyor Trabzon'da partisinin seçim mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Tek gayelerinin hizmet olduğunun altını çizen Erdoğan, "Trabzon'a 21 yılda 191 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık" dedi.

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ensonhaber.com

31 Mart'a az bir süre kalan siyasetin gündemi hız kesmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'da düzenlediği mitinge katıldı.

Burada coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi.

"Tek amacımız eser ve hizmet siyaseti"

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın tek gayesinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu vurguladı.

Trabzon'a 191 milyar liralık yatırım

Trabzon'a yapılan yatırımları tek tek anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trabzon'a 21 yılda 191 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık" dedi.

"Trabzon bizim daima yoldaşımız oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Trabzon'u bilip, görüp de sevmemek mümkün mü? Bu şehir tarih boyunca hakkın ve hakikatin sesi olmuştur. Bıyığı terlememiş şehzadelerden dünya liderleri çıkarmıştır. Kim ne der diye düşünmeden, hak bellediği başı dik yürümesini bilen Trabzon ile kucaklaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ahde vefanız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her iki seçimde de yüzde 65'lik oranla Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze tarihi destek verdiniz. Trabzon bizim daima yoldaşımız oldu.

"Hizmetlerimizle, duruşumuzla mazlumların ümidi olduk"

Bize göre siyaset gölgede yürüme, istismarla mevzi kapma, her türlü pazarlığa hazır olma yarışı değildir. Yüreğimize nakşettiğimiz siyaset davamız için hayal kurma, bu uğurda canı pahasına mücadele işidir. 40 yılı aşkındır böyle bir siyasi mücadele içindeyiz. İstanbul'da başkanlık yaptık, parti kurduk iktidara geldik, ülkemizin başında hizmette bulunduk. Hizmetlerimizle, duruşumuzla mazlumların ümidi olduk.

"Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışırken ülkemiz için çalıştık"

Öfkemizi daima diri tuttuk. Daima umudun yanında yer aldık. Diklenmeden, dik duruşumuzdan taviz vermedik. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışırken ülkemiz için çalıştık. Terör örgütlerinin saldırıları ile, ekonomik tuzaklarla boğuşurken yüreğimizin kanadığı anlar oldu ama asla teslim olmadık. Yılgınlığa kapılmadık, geri adım atmayı düşünmedik, hep daha çok çalışıp ileriye doğru gittik. Ya yeni bir yol bulmaya ya yeni bir yol açmaya gayret ettik. Kendi özeleştirimizi kendimiz yaptık. Hatalarımızı düzeltme erdemi ile milletimizin gönlündeki yerine halel getirmedik.

"Trabzon'a 21 yılda 191 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"

Şimdi sizlerden söz vermenizi istiyorum, Trabzon Malazgirt'ten beri ebedi vatanımız olan bu topraklarda ortak hikâyemize sahip çıkmaya var mısınız? 2023 hedeflerini nasıl hayata geçirdiysek Türkiye Yüzyılı hayalini de gerçeğe dönüştürmeye var mıyız? Bizim her sözümüzün altında kısa sürede hayata geçirdiğimiz asırlara bedel eserler yatıyor. Kalkınma yatırımlarını hatırlatıyoruz ki Türkiye'nin nereden nereye geldiği unutulmasın. Trabzon'a 21 yılda 191 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

"TOKİ vasıtasıyla 8102 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik"

Yükseköğrenim yurt binaları açtık, 41.000 seyirci kapasiteli stadyumla birlikte 96 spor tesisini hizmete açtık. Sosyal yardımlardan Trabzonlu ihtiyaç sahiplerine toplam 5 milyar TL tutarında ödedik. Sağlıkta şehrimize, 1543 yataklı 19 hastanenin de aralarında olduğu 58 sağlık tesisi kazandırdık. Yapımı süren 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi’nin de içinde olduğu 6 sağlık tesisini en kısa sürede tamamlıyoruz. TOKİ vasıtasıyla 8102 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2012 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm de şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1467 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.

"Avrupa’nın en uzun çift tüp karayolu tüneli Zigana'yı hizmete açtık"

İlimizde altı adet atık su arıtma tesisi varken, bugün 16 tesisle belediye nüfusunun yüzde 91'ne hizmet veriyor. Ulaştırmada 73 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 267 kilometreye çıkardık. Trabzon-Gümüşhane arasında inşa ettiğimiz 14,5 kilometre uzunluğuyla Avrupa’nın en uzun çift tüp karayolu tüneli Zigana'yı hizmete açtık. Mevcut yolu 8 kilometre kısaltacak seyahat süresini ağır tonajlı araçlarda 70 dakika otomobillerde 10 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika kısaltacak tekrar hayırlı olsun. Trabzon’un çevresini değiştirecek Kanuni bulvarı ve sahil bağlantı yollarının yapımında sonra işin yüzde 90’ı bitti, inşallah kalanını da bu yıl içinde tamamlayacağız.

"Trabzon ve 11 ilçemize doğalgaz arzı sağladık"