Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye son 18 yılda ortaya koyduğu başarıları ilim ve irfan medeniyetine sahip çıkmasına borçludur. Daha önceki dönemlerde kısır ideolojik bakış açıları ile kurulan tüm bariyerleri kaldırdık. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak lise seviyesinde okullaşma oranını yüzde 100'e yaklaştırdık. Okullaşma oranını yüksek öğretim seviyesinde yüzde 44'e çıkardık.

Bu süreçte bilim insanlarımızı çocuklarımıza rol model olarak gösteriyoruz. Bilim ve teknoloji insanlığın faydasına kullanılabildiği ölçüde kıymetlidir. Bu medeniyetin evlatları bilimi sadece insanlık yararına üretir. Onlar yeni bir teknoloji geliştirdiğinde uzak coğrafyaları antrenman sahası olarak kullanır. Biz ise bunu o coğrafyalarda sefaletin, insanlık dışı görüntülerin önüne geçmek için kullanırız.

Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Covid-19 Platformu ile bilim seferberliği başlattık. Aşı ve ilaç odaklı 17 proje yürütülüyor. Birlikte geliştirme modeli kullanılıyor. Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz aşamasına başlamak üzere. İnaktif olarak daha etkin olmaya aday bir aşı çalışmamız da devam ediyor.

Yenilikçi aşı adaylarının yerli ve milli üretim konusunda firmalarımızı seferber ettik. DSÖ verilerine göre salgında en çok aşı projesi üreten 3. ülkeyiz. DSÖ verilerine göre, ABD ve Çin'den sonra en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve pazarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline geleceğiz."

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