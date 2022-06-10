Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'ndaki konuşması

Erdoğan, "Tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısına bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının sahip olduğu coğrafyanın genişliğine vurgu yaptı.

Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDBB'nin 1200 belediyeyle aile halini aldığını vurguladı ve "Birliğimiz, kendi alanında önde gelen yapılar arasındadır." dedi.

Dost ve kardeş belediyeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değinen Erdoğan, "Birliğimizin kökleri Türk Konseyi'ne dayanıyor. Konsey, İstanbul'daki zirvede aldığı kararla, adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdi. Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi, teşkilata ilişkin önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Hepimizi çok daha parlak gelecek bekliyor"

"Binali Yıldırım Bey'in yer aldığı Aksakallılar Heyeti'ni, maziden atiye köprü olarak görüyorum. 30 ülke ve bölgeden yerel yönetimin temsil edildiği belediyeler birliğinin kuşatıcı yapısı önemli.

Karşımızda aradan geçen onca zamana rağmen ortak tarih ve kültür bilinciyle yeniden bir araya gelen devletler gerçeği var. Bu tablo, hepimizi çok daha parlak geleceğin beklediğine işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimizi çok daha parlak gelecek bekliyor VİDEO







"Olup bitenlerden ibret alarak hareket etmeliyiz"



Hem geçmişte yaşadıklarımızdan hem de bugün olup bitenlerden ibret alarak hareket etmeliyiz. Tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısına bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz. Bunu sağlayabilirsek, önümüzdeki dönemde Avrasya'nın, dünyanın gözbebeği haline geldiğini görebiliriz.





"Eşsiz fırsatlar sunuyor"



Giderek etkisi artan küresel siyasi ve ekonomik krizler, bu tür iş birliklerini daha kıymetli hale getiriyor. İş birliğimiz coğrafi, demokratik, ekonomik ve siyasi kapasite olarak hepimize eşsiz fırsatlar sunuyor.

Yeniden yapılanan küresel yönetim sistemi içinde ülkelerimizin hak ettiği yeri almasını böyle temin edebiliriz.

"Reform tartışması yaygınlaşıyor"



Coğrafyamızın genişliği, bu çalışmalar için eşsiz bir zenginlik. Günümüzde İpek Yolu gibi kadim yollar, yeni demir yolu ve kara yolları inşa edilerek canlandırılmaya çalışılıyor.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, tüm devletleri bir araya getiren yapıların reform tartışması yaygınlaşıyor. Böyle bir iklimde bizim tarih, kültür ve medeniyet mirasımıza sahip çıkmamız kadar tabi bir durum olamaz.

"Aynı vücudun uzuvları gibi..."



Şehirlerimizi tarihi ve kültürel özelliklerini gözeterek geliştireceğiz. Şehirlerimizi insanları arasında yakın bağlar kurarak aynı vücudun uzuvları gibi bütünleştireceğiz.

Şehirlerimizi ortak evlerimiz haline dönüştüreceğiz. Bir araya gelmek bunun ilk adımı. Beraberce çalışmak ve neticeler elde etmek başarının ta kendisidir.

"Kalbimizden kopup gelen bir hissiyat olarak ifade ediyoruz"



Türkiye, yüreğini sizlere sonuna kadar açmıştır. Ülkemiz tüm birikimini, imkanlarını, potansiyelini sizlerle kullanmaya hazırdır. Biz bunları kalbimizden kopup gelen bir hissiyat olarak ifade ediyoruz.

Sizlerin de bize aynı duygularla yaklaştığınızdan şüphem yok. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak attığınız her adımda yanınızda olacağımı belirtmek istiyorum."

