Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'na katıldı.

Erdoğan burada katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Türkiye, Afrika ve Afrika halkına hiçbir zaman sırtını dönmemiştir.

Afrika'ya yönelik oryantalist bakış açısını reddediyoruz.

Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.

Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nı yakından takip ediyoruz.

İkili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum.

Biz birlikte kazanmanın, birlikte kalkınmanın, birlikte gelişmenin, birlikte kol kola geleceğe yürümenin gayretindeyiz.

TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, THY, Kızılay gibi kurumlarımızla kıta genelindeki varlığımızı daha da yaygınlaştırdık.

Kovid-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız.

(Turkovac) Süreç tamamlanınca aşımızı, milletimiz ve Afrikalı kardeşlerimizle beraber tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

İmkanlarımız nispetinde önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.

Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz."





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