Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Sırbistan İş Formu konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Sırbistan İş Formu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Sırbistan İş Formu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırbistan'ı 3 yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Müstesna misafirperverliği için değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Vucic'e bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bakanlarımızın ve iş dünyamızın farklı sektörlerinden temsilcilerin yer aldığı geniş bir heyetle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret Sırbistan ile iş birliğimize verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir.

"Sırbistan ile köklü tarihi ve kültürel bağlarımız var"

Türkiye Sırbistan İş Forumu'nun ülkelerimiz ve iş adamlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sırbistan ile köklü tarihi ve kültürel bağlarımız var. Bu topraklarda asırlar boyunca bir arada yaşadık.

İlişkilerimizin mükemmel seviyeye ulaşmasında aramızdaki kadim dostluk özellikle dostluk bağları önemli rol oynuyor. Sırbistan'ı Balkanlar'da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürbesi için birlikte çalışıyoruz.

"Ticari iş birliğimizi ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak değerlendiriyoruz"

İstikrar ve refahın yolu da güçlü ekonomiden geçiyor. Sırbistan salgın döneminde ve sonrasında isabetli ekonomi politikalarıyla büyümeyi sürdürdü. Cumhurbaşkanı Vucic'in vizyoner yaklaşımı ile ülkeye çok sayıda yatırımcı geliyor. Biz de ekonomik ve ticari iş birliğimizi ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak değerlendiriyoruz.

Ekonomik ve ticari ilişkiler ülkeler arasındaki bağları kuvvetlendirmenin yanında özellikle bu bölgede istikrar ve barış ortamına da katkı sağlıyor. Bu doğrultuda ticari diplomasi faaliyetlerimizin bayraktarlığını yapan DEİK'i ve DEİK Sırbistan İş Konseyi'ni tebrik ediyorum.

"Ticaret hacmimiz 2 milyar dolara yaklaştı"

Hamdolsun ikili ticaretimiz aramızdaki yakın işbirliğine uygun şekilde günden güne gelişiyor. Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. 2022'nin ilk 8 ayında 1 milyar 568 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Bu sene 2,5 milyar doları zorluyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız.

Sırbistan ile sadece ticaretimiz değil, Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları da artıyor. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız 1300'ü aştı.

"Sırbistan'ın kalkınma hamlesine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Fabrikalarımızın sayısı 21'e ulaştı. Sırbistan Halk Bankası 37 şubesi ile sektörünün en önemli oyuncularından biri haline geldi. Sırbistan'da faaliyet gösteren yatırımcılarımızdan desteğini hiç bir zaman esirgemeyen sorunları ile bizzat ilgilenen değerli dostum Vucic'e huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum.

Bu güçlü desteğin önünümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine inanıyorum. Bizler de Sırbistan'ın kalkınma hamlesine güçlü şekilde katkı vermeye devam edeceğiz.

"Firmalarımız 847 milyon dolarlık iş hacmine sahip"

Bir diğer önemli alan da müteahhitlik sektörüdür. Müteahhitlik firmalarımız Sırbistan'da önemli projelere imza atıyor. Firmalarımız şu ana kadar Sırbistan'ın farklı bölgelerinde 50 proje ile yaklaşık 847 milyon dolarlık iş hacmine sahipler. Bu projelerin 48 tanesinin 2018 yılı ve sonrasında hayata geçirildiğine özellikle dikkat çekmek istiyorum.

Mütteahhitlerimiz tüm dünyada büyük ölçekli ve katma değeri yüksek havalimanı, demir yolu, kara yolu ve liman projelerini başarı ile tamamladılar. Sırbistan'da da önümüzdeki dönemde bu alanlarda iş birliğimizi ilerleteceğimize inanıyorum.

"İş birliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Müteahhitlik projelerinin yanı sıra Türkiye ile Sırbistan arasında sağlık, enerji, dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında da önemli bir potansiyelin olduğunu görüyoruz. Gerek imzaladığımız anlaşmalar gerekse iş forumu ile tüm bu alanlardaki iş birliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Salgın sürecinde tüm dünyada büyük darbe alan turizm sektörünün yeniden canlanması hem ekonomilerimize hem de halklarımız arasındaki bağlara önemli katkı sağlıyor. Karşılıklı turist sayılarımız büyük bir ivme ile artıyor.

Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ülkemizden de Sırbistan'a inşallah bu yıl 150 binden fazla turist seyahat etmiş olacak."