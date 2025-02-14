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Dün yapılan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurul toplantısı gündeme bomba gibi düştü..

Toplantıda konuşan Başkan Orhan Turan 'modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır' sözleriyle hükümeti eleştirdi.

'Eski Türkiye' olarak adlandırılan, AK Parti öncesi sermaye gruplarının siyasete yön verdiği dönemleri hatırlatan açıklamalar bir anda gündemin en çok konuşulan maddesi haline geldi.

Hükümete adeta parmak sallayan sözler sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TÜSİAD ÇIKIŞI YENİDEN GÜNDEMDE

TÜSİAD daha önce de denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara ulaşılmayacağını belirterek iktidarı hedef almış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da sert tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD'a yaptığı sert çıkış yeniden gündeme geldi..

"Ey TÜSİAD ve yavrucuklarına size sesleniyorum" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"BİZİMLE MÜCADELE EDEMEZSİNİZ"

Sizin tek göreviniz var; Yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz.

"SİZİN CİNSİNİZİ DE CİBİLİYETİNİZİ DE GAYET İYİ BİLİYORUM"

Sizin cinsinizi de, cibilliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka ama bizim derdimiz bambaşka. Biz vatan sevgisi ile, millet sevgisi ile yürüyoruz, siz ise acaba biz bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğiz bir yönetimi iş başına getirtiriz, bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek