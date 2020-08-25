Cumhurbaşkanı Erdoğan; siyasi rekabet ile ülkesinin ve milletinin çıkarları arasındaki farkı göremeyenleri kendi akıbetleriyle baş başa bıraktıklarını söyledi.

Türkiye, son yıllarda yapılan mega projelerle seviye atladı.

Her alanda atılan milli adımlar başarıyı da beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda atılan milli adımlar, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda arttı ve dışa bağımlılık büyük oranda azaldı.

Bu süreçte dış baskılara maruz kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararlılığını ortaya koydu ve geri adım atmadı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan süreçlerde siyasi çıkarlarını düşünerek milletinin karşısında yer alanlara sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüyleri diken diken eden konuşması VİDEO

MİLLETİNİN SEVİNCİ İLE SEVİNEMEYEN MANKURTLAR..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim kimseyi teröriste terörist diyemeyen, darbeye darbe diyemeyen, düşmana düşman diyemeyen, milletinin sevinci ile sevinemeyen, üzüntüsüyle üzülemeyen mankurtlardan eylemesin diyorum. Siyasi rekabetle ülkesinin ve milletinin çıkarları arasındaki farkı göremediği için kin, nefret, husumet çukurunda boğulanları kendi akıbetleri ile baş başa bırakıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Yıllarca bu milletin önünü kesenlerin kullandığı araçların tümünü yerle yeksan ediyor, insanımızın önünde yepyeni ufuklar açıyoruz.

'Yapılamaz' denilen ne varsa yaptık, 'cesaret edilemez' denilen ne varsa cesaret ettik. 'İzin vermezler' denilen ne varsa izin istemeden yapılabileceğini gösterdik.

'Bedel ödetirler' dedikleri ne varsa gerektiğinde bedelini ödeyerek başardık.

Bize 'yıkılmaz kaleler' olarak gösterilen sırça köşkleri harekatlarımızla tuzla buz ettik.

Bize 'aşılmaz bentler' olarak gösterilen kilden duvarları cesaretimiz ve atılganlığımızla yıktık geçtik.

Bize önünde ayakta kalınamaz seller gibi gösterilen yaptırım tehditlerini sağlam duruşumuzla birer birer boşa çıkardık.

Maruz kaldığımız çifte standartlara, çiğnenen teamüllere, ihanet edilen değerlere, ayaklar altına alınan ilkelere rağmen girdiğimiz yoldan geri dönmedik.

KENDİ PROJELERİNİ KENDİ UYGULAYAN BİR TÜRKİYE İNŞA ETTİK

Siyasette, ekonomide, askeri alanda kendi kararlarını kendi alan, kendi hedeflerini kendi belirleyen, kendi projelerini kendi uygulayan bir Türkiye inşa ettik. İnşallah en zorlu dönemi geride bıraktık.

ARTIK VERDİĞİMİZ EMEKLERİN KARŞILIĞINI GÖRMENİN VAKTİ

Artık ektiğimiz tohumların hasadını toplamanın, verdiğimiz emeklerin karşılığını görmenin, yaptığımız fedakarlıkların bedelini almanın vaktidir.

Bu zorlu mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında yer alan herkesten Allah razı olsun diyorum.

Yine bu süreçte kendi halkının safında yer almak yerine gavurun kılıcını çalmayı, Amerika'da, Avrupa'da, Körfez'de hazırlanan senaryoların figüranlığına soyunmayı tercih edenleri de milletimize havale ediyoruz.

TERÖRİSTE TERÖRİST DİYEMEYEN, DARBEYE DARBE DİYEMEYEN...

Rabbim kimseyi teröriste terörist diyemeyen, darbeye darbe diyemeyen, düşmana düşman diyemeyen, milletinin sevinci ile sevinemeyen, üzüntüsüyle üzülemeyen mankurtlardan eylemesin diyorum.

Siyasi rekabetle ülkesinin ve milletinin çıkarları arasındaki farkı göremediği için kin, nefret, husumet çukurunda boğulanları kendi akıbetleri ile baş başa bırakıyoruz.

BU KUTLU YOLDA BİZİMLE YÜRÜYEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN

Biz 83 milyon milletimizle birlikte daha güçlü, daha büyük, daha huzurlu, daha müreffeh, daha güvenli bir geleceğe doğru başlattığımız bu kutlu yürüyüşü sürdüreceğiz. Bu kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun."