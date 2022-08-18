Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde öne çıkan başlıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ukrayna gidecek ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından Ukrayna lideri Zelensky ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Antonio Guterres'in de katılımıyla üçlü zirve yapılacak.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş, tüm dünyayı etkiledi.

Savaş sonrası Türkiye, yürüttüğü diplomatik faaliyetlerle birlikte savaşın şiddetini azaltmaya yönelik çalışmalarda bulundu.

Tahıl krizi Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüldü

İki ülke arasındaki savaşın ardından dünya genelinde başlayan tahıl kriziyle birlikte Türkiye, bu sorunun çözülmesi için yoğun çaba sarfetti. İstanbul'da yapılan ortak görüşmede atılan imzalarla birlikte, tahıl krizine son verildi. Birçok ülke, milyonlarca insanı etkileyecek anlaşmayla ilgili Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

Savaştan sonra Ukrayna'ya ilk ziyaret

Şimdi ise Türkiye'nin girişimleriyle Ukrayna'ya, savaşın seyrini değiştirebilecek bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaştan sonra ilk kez Ukrayna'ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya gelecek.

Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı

Masadaki yer alan iki başlık arasında, tahıl koridorunun işlerliğinin arttırılması ve savaşın diplomatik yollarla çözümü için atılacak adımlar, bulunuyor.

İki lider arasındaki görüşmede, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetleri ele alınacak.





Guterres'ın da katılımıyla üçlü zirve



Erdoğan'ın ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna'da olacak. Bu kapsamda Erdoğan'ın, Zelensky ve Guterres‘in de katılımıyla üçlü bir zirve gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.





Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası

Görüşmede ele alınması beklenen konular arasında Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasına Türkiye’nin aracılık etmesi de yer alıyor.

İki adet A440M uçağının Türkiye’ye dönmesi



Savaş öncesinde Ukrayna’da olan ve orada kalan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki adet A440M uçağının Türkiye’ye dönmesi de masadaki konular arasında bulunuyor.





Son ziyaret 3 Şubat 2022'de gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı son olarak 3 Şubat 2022'de yani Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan 17 gün önce ziyaret etmişti.

Lviv’de görüşecekler



Savaş nedeniyle Ukrayna hava sahası kapalı olarak bulunuyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, alternatif yollarla ziyaret için Lviv’e ulaşacak.

