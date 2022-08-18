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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde öne çıkan başlıklar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde öne çıkan başlıklar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ukrayna gidecek ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından Ukrayna lideri Zelensky ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Antonio Guterres'in de katılımıyla üçlü zirve yapılacak.
    • 18.08.2022 - 07:51
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 08:01
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    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş, tüm dünyayı etkiledi.

    Savaş sonrası Türkiye, yürüttüğü diplomatik faaliyetlerle birlikte savaşın şiddetini azaltmaya yönelik çalışmalarda bulundu.

    Tahıl krizi Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüldü

    İki ülke arasındaki savaşın ardından dünya genelinde başlayan tahıl kriziyle birlikte Türkiye, bu sorunun çözülmesi için yoğun çaba sarfetti. İstanbul'da yapılan ortak görüşmede atılan imzalarla birlikte, tahıl krizine son verildi. Birçok ülke, milyonlarca insanı etkileyecek anlaşmayla ilgili Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

    Savaştan sonra Ukrayna'ya ilk ziyaret

    Şimdi ise Türkiye'nin girişimleriyle Ukrayna'ya, savaşın seyrini değiştirebilecek bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaştan sonra ilk kez Ukrayna'ya gidiyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya gelecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Ukrayna ziyaretinde öne çıkan başlıklar #1

    Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı

    Masadaki yer alan iki başlık arasında, tahıl koridorunun işlerliğinin arttırılması ve savaşın diplomatik yollarla çözümü için atılacak adımlar, bulunuyor.

    İki lider arasındaki görüşmede, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek.

    Görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetleri ele alınacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Ukrayna ziyaretinde öne çıkan başlıklar #2

    Guterres'ın da katılımıyla üçlü zirve

    Erdoğan'ın ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna'da olacak. Bu kapsamda Erdoğan'ın, Zelensky ve Guterres‘in de katılımıyla üçlü bir zirve gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Ukrayna ziyaretinde öne çıkan başlıklar #3

    Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası

    Görüşmede ele alınması beklenen konular arasında Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasına Türkiye’nin aracılık etmesi de yer alıyor.

    İki adet A440M uçağının Türkiye’ye dönmesi

    Savaş öncesinde Ukrayna’da olan ve orada kalan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki adet A440M uçağının Türkiye’ye dönmesi de masadaki konular arasında bulunuyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Ukrayna ziyaretinde öne çıkan başlıklar #4

    Son ziyaret 3 Şubat 2022'de gerçekleşti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı son olarak 3 Şubat 2022'de yani Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan 17 gün önce ziyaret etmişti.

    Lviv’de görüşecekler

    Savaş nedeniyle Ukrayna hava sahası kapalı olarak bulunuyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, alternatif yollarla ziyaret için Lviv’e ulaşacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Ukrayna ziyaretinde öne çıkan başlıklar #5


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