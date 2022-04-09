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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e yapacağı ziyaret Ürdün Haşimi Kralı II’nci Abdullah’ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 18:12
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Pazartesi günü Ürdün'e resmi ziyaret gerçekleştirecekti.

    Planlanan ziyaret Ürdün Haşimi Kralı II’nci Abdullah’ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    İletişim Başkanlığı açıklama yaptı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan 2022 tarihinde Ürdün’e gerçekleştireceği ziyaret, Ürdün Haşimi Kralı II’nci Abdullah’ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Ürdün ziyareti ertelendi #1


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