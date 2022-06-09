Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı Yunan medyasında

Ege'deki adaları ısrarlar silahlandırma çabasına giren Yunanistan'ı son kez uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde provokasyonları devam ediyor...

Lozan ve Paris Antlaşmaları ile kurulan dengeleri bozan Yunanistan, silahlandırılmaması gereken adaları uluslararası hukuku çiğneyerek askerlerle donattı.

Yunanistan'ın bu hareketlerine en büyük tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi...

Bugün Ege'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'nı izlemek için bölgeye gelen Erdoğan, dev tatbikat sonrası, açıklamalarda bulundu.

"Şaka yapmıyorum uyarıyorum!"

Yunanistan'ın adalarda silahlanma konusunda son bir kez daha uyardığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarısı ise Yunan medyasında peş peşe son dakika haberi olarak duyuruldu.

Bir gece ansızın...

Ülkedeki tüm medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini ise "Şaka yapmıyoruz, bir gece ansızın geleceğiz" ifadeleriyle yer verdi.

ABD ve AB'ye rağmen...

Erdoğan'ın uyarı mesajını tatbikat üzerinden de gören Yunan medyası "Türk tarafı, Yunanistan'ın yanında yer alan ve ABD ve AB'ye rağmen askeri tatbikatlarla ilerliyor" ifadelerini de öne çıkardı.