Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van mitingi konuşması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van'da düzenlediği mitingde halka sesleniyor.

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Yerel seçim için heyecan dorukta...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu doğrultuda her gün il il gezerek mitinglerini sürdürüyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı ise Van oldu.

Coşkulu kalabalığa hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Önemli mesajlar verdi

Van'da coşkuluğu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi.

"Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokatını vuracaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, para sayma görüntülerine ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

Şu ilçe senin, bu belediye meclis üyesi benim hesabı yaptılar. Kazanmak için değil kaybettirmek için çalış mantığını devreye soktular. Kurdukları bu çarpık oyunlar aklıyla milletle alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak, çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokatını vuracaktır.

"Hakikatin şehri Van bizi hep bağrına bastı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Öncelikle dün Hakkari'den dönerken yolda geçirdiği trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyemiz Bilal Eryiğit kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bilal kardeşimizin ailesine, yakınlarına ve Van İl Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum. İpek yolunun hiç sönmeyen kutup yıldızı, medeniyetler beşiği, tabiatıyla, kültürüyle, insanıyla dünyanın gıpta ettiği Van'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çekmesi bana düşer, fizanda olsak bile gönlümüz Van'a düşer. Evet, biz de Van'a düşen gönlümüzü hasret pınarından kana kana doyurmak için her fırsatta size koşuyoruz. İyi gününüzde, kötü gününüz de hep yanınızda olduk. Özü sözünden, sözü özünden ayrılmayan hakkın ve hakikatin şehri Van'da sağolsun bizi hep bağrına bastı. Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığında yüzde 38,5'lik oy oranı ile şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Tabii bu oy oranı Van ile aramızdaki muhabbeti, gönül bağını, vefayı ifade etmekten çok uzaktır.

"Van'ı tek parti faşizminin temsilcisi CHP'ye kurban ettiler"

Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. Ülkemizde tek parti faşizmi döneminin acılarını bilmeyen, yaşamayan, dinlemeyen yoktur. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin kapınızın önünden geçilmeyeceğiniz isimleri iradenize ipotek koyarak meclise taşıdılar. Hatta cumhurbaşkanı yapmak istediler. Van'ı da bu oyuna alet ettiler. Oysa şehirler içinde divan kurulsa ehli irfan Van'ı birinci seçer derler. İşte bu Van'ı götürüp tek parti faşizminin temsilcisi CHP'ye ve onun kifayetsiz yöneticilerinin ihtiraslarına kurban ettiler. Bugün aynı oyunu yine sahnelemenin peşindeler. Fiyakalı ifadelerle gizlemeye, saklamaya, gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkardılar.

"Mitingimize 55 bin kişi katıldı"

Bugün burada milli irade tokatının ilk seslerini duyuralım mı? Arkadaşlara dedim ki emniyet şu anda karşımızda ne görüyor? Verdikleri rakam, 55 bin. Sizleri karanlık gündemlerine meze etmek isteyenlere hak ettikleri dersi vermeye var mısınız? Vanlının iradesini sapkın ideolojilere, zübük siyasetçilere peşkeş çekmeye çalışanlara dur demeye var mısınız? Van'ın geleceğini umursamayanları, mahşeri vicdanda mahkum etmeye var mısınız? Van'ın kendisi için değil emperyalistlere hizmet için enerjisini sömürenlerden kurtarmaya var mısınız? İşte benim gönüldaşım, yoldaşım, ahiretliğim Van budur.

"Bu coğrafyayı büyük zorluklarla vatan yaptık"

Bu coğrafyayı büyük zorluklarla vatan yaptık. Vatanımız olarak kalması için de çok fedakarlıkta bulunduk. Son asrımızın her döneminde demokrasimiz gelişmesin, kalkınmamız gerçekleşmesin, ayaklarımız üzerinde duramayalım diye başımıza musallat edilen bir musibet önümüze çıkartıldı. Musibet kimi zaman darbeler, kimi zaman cuntalar, kimi zaman siyasi ve ekonomik krizler, kimi zaman sosyal gerilimler, kimi zaman terör eylemleri olarak karşımıza çıktı.

"Emperyalistlerin ısrarla dayattıkları istikrarsızlık girdabı var"

Kirli iç ve dış pazarlıklar hep bunlara eşlik etti. Şimdi de aynı tablo ile karşı karşıyayız. Bir yandan tarihi demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla asırlık eksiklerini tamamlayan, 2023 hedefleriyle egemenliğini güçlendiren Türkiye Yüzyılı vizyonu ile zirveye gözünü diken bir Türkiye var. Diğer tarafta ise ülkemizi kendi güvenlik ve refah düzenlerine hizmetle mükellef gören emperyalistlerin ısrarla dayattıkları istikrarsızlık girdabı var. Kendi ihtirasları uğruna veya aldıkları talimatlar gereği şahsımıza ve hükümetimize karşı emperyalistlerin koçbaşlığına yeltenenlerin üstünü kazırsanız altı hep aynı adrese çıkar. Hepsinin de ipleri aynı ellerde toplanır.

"DEM dediğiniz parti de kimin iradesi, kimin elinde belli değil"

Son iki asırdır biz bu oyuna çok maruz kaldık ve maalesef çok da örselendik. Koskoca cihan bir cihan devletinden geriye kalan bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Milletimizi parçalamak, ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar. Üstelik bu çabalarına içeride de maşalar bulmakta zorlanmadılar. Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir. Öte yandan DEM dediğiniz parti de kimin iradesi, kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda bir siyasi faaliyetinin ülkenin ve milletin hayatını değiştirecek bir programını, projesini, gayretini gördünüz mü?

"Van'ı bu mücadelemizde en güçlü şekilde yanımızda görmek istiyoruz"

Göremezsiniz, çünkü bu yapının tek misyonu Türkiye'nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir. Mirasyedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum. Türkiye'de ülkenin ve milletin güvenliği, huzuru, selameti, refahı için çalışan, çabalayan, ter döken, mücadele veren sadece biz varız. Cumhur İttifakı bunun için saldırıların hedefindedir. Ne diyor o güzel türküde; 'Giderem Van'a doğru, yolum İran'a doğru. Kes başım kanım aksın, kadir bilene doğru.' Akıttığımız her damla ter, kadir kıymet bilene feda olsun helal olsun. Ama kadir kıymet bilmeyip de sırf ülkenin ve şehirlerin kaynaklarına göz diktikleri için milli irade işportacılığına soyunan istismarcılara da eyvallah etmeyiz. Van'ı bu mücadelemizde en güçlü şekilde yanımızda görmek istiyoruz.

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