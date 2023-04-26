Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programı açıklandı Kısa süreli bir rahatsızlık nedeniyle bugünkü programlarını iptal ederek 1 günlük istirahate çekilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine uzaktan bağlantıyla katılacak.

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Seçim öncesi yoğun bir takvimi bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk buluşmalarını sürdürüyor.

Öte yandan televizyon programlarına da konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan da hayata geçirilen projelerin açılış törenlerine katılıyor.

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden, coşkulu ve büyük bir kalabalıkla sık sık bir araya gelen Cumhurbaşkanı, dün çıktığı canlı yayında kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı.

Sevenlerini korkutan Cumhurbaşkanı, bir süre sonra yayına devam ederek, midesini üşüttüğünü açıkladı.

Ardından doktorların tavsiyesi üzerine bugün evinde dinlenme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Evde istirahat edeceğim"

1 günlük istirahate çekileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.



Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.



Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.



Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.



Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.

Akkuyu törenine katılacak

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programı ise belli oldu.

Bu kapsamda Erdoğan'ın, Akkuyu Nükleer santrali ilk yakıt yükleme törenine uzaktan bağlantıyla katılacağı öğrenildi.

Hafta boyunca devam edecek programlar

Programlarını sürdürecek olan Erdoğan, 29 Nisan Cumartesi günü dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışını yapacak.

1 Mayıs'ta ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen, önemli havacılık projelerinden Hürjet ile geçen ay pist başı yapan Milli Muharip Uçak (MMU) ve ANKA-3 Projeleriyle ilgili gelinen son noktayı açıklayacak.

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nin açılışı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü ve Avrupa'nın en uzun çift tüp kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli sayesinde Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresi 1,5 saatten 40 dakikaya düşecek.

Buranın açılışı da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek.