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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YASED'i kabulü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında ekonomiye ilişkin önemli açıklamaları sonrası, Beştepe'de YASED Yönetim Kurulunu kabul etti.
    • AA
    • 11.11.2020 - 21:57
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 23:51
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YASED'i kabulü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında yeni ekonomi dönemine dair önemli mesajlar verdi.

    Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'na yapılan atamaların ardından, ekonomideki yeni yol haritasını anlattı.

    EKONOMİDE ÖNEMLİ MESAJLAR

    İstikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlattıklarını söyleyen Erdoğan, ekonomi politikalarını fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflere ulaştıklarını kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın YASED i kabulü #1

    KURLARDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız." dedi. Bu açıklamaların ardından kurlarda sert düşüşler yaşandığı görüldü. Dolar 7.88 liraya, euro ise 9.28 liraya kadar geriledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fedakarlık yapmaktan kaçınmayacağız-Video

    BEŞTEPE'DE YATIRIMCILARLA TOPLANTI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

    BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

    Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

    YATIRIM ORTAMI İYİLEŞTİRİLECEK

    Erdoğan'ın yatırımcı iş insanları ile yaptığı görüşmede, yeni ekonomi döneminde yatırım ortamının daha da iyileştirileceği mesajı verildiği öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın YASED i kabulü #2

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