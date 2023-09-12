Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Anayasa Sempozyumu konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen Yeni Anayasa Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen "Yeni Anayasa Sempozyumu"'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Darbenin üzerinden 7-8 yıl geçtikten sonra cezaevine girenlerin tamamı serbest kaldı. Bu örnek bile yapılan işin ne kadar göstermelik olduğunun işaretidir. 12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır. Her ne kadar 1987'denm itibaren 23 kez değiştirilmiş ve 2017'de tarihi bir yönetim değişikliğine gidilse bile elimizdeki metin halen bir darbe anayasasıdır.

"Ülkemizi özgürlükçü anayasaya kavuşturma isteğimizden vazgeçmedik"

10 yıl önce TBMM çatısı altında yeni bir anayasa çalışması başlattık. En geniş siyasi katılımlı bu çalışma muhalefetin yan çizmesi sebebiyle akim kaldı. Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma isteğimizden vazgeçmedik. Milletimize verdiğimiz sözün takipçisi olmayı sürdürdük.

"Muhalefet yeni anayasa yerine tutarsız metni ortaya atıp kendi dünyalarına daldı"

Milletimizi hak ettiği anayasaya kavuşturma idealimizden hiç kopmadık. Kendi anayasa metnimizi hazırladık. MHP ve AK Parti dışında yeni bir metin hazırlayan siyasi teşekkül çıkmadı. Muhalefet her fırsatta istismarını yapmasına rağmen dümeni başka tarafa kırıp ortadan kayboldu. Yeni anayasa yerine tutarsız ve anlamsız bir metni ortaya atıp kendi dünyalarına daldılar.

"Mücadeleyi asla bırakmayacağız"

Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız. Yeni anayasa meselesi gündemimizin ilk sıralarında yer almayı sürdürüyor. Türkiye gibi 2000 yıllık devlet geleneğine 73 yıllık demokrasi birikimine sahip bir ülke çok daha iyi bir anayasayı hak ediyor.

"Yeni anayasanın Türkiye'ye çok şey katacağı gerçektir"

Türkiye Yüzyılı iddiamızı hayata geçirmek için alt yapımızı güçlendirmek vizyonumuzu geliştirmek yetmiyor. Yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Bizi darbe anayasası gölgesinden kurtaracak olması bile tek başına önemlidir. Tabii ki yeni anayasa Türkiye'yi bir masal diyarı haline getirmeyecektir. Ama yeni anayasanın Türkiye'ye çok şey katacağı gerçektir.

"Bize düşen, kapıları çalmak Cumhur İttifakı olarak buna hazırız"

Önemli olan anayasaları modern dünyanın güzel kavramları ile süslemek değil. Bu metinlere göre uygulamalar koymak önemlidir. Bize düşen sistemi mümkün olan en sağlam en geçekçi en sürdürülebilir bir şekilde kurmaktır. Biz parlamentodaki tüm gruplarla bunu konuşacağız. Onlar da olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Olursa olur olmazsa olmaz. Bize düşen kapıları çalmak, Cumhur İttifakı olarak buna hazırız. En ideal anayasa metnini bulmak için gelin konuşalım, müzakere edelim

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)