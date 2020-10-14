Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni müjdesi ne? Başkan Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak?.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni müjdesi ne? Başkan Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak?.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda cumartesi günü yeni bir müjde vereceğini açıkladı.

Cumurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yeni bir müjdeli haberin duyurulacağını açıkladı. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Karadeniz'de gerçekleştirilmiş, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunmuştu. Peki, Başkan Erdoğan'ın yeni müjdesi ne? Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak?.

FATİH SONDAJ GEMİSİ YENİ REZERV Mİ KEŞFETTİ?

Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Bu rakam, Türkiye'nin yıllık tutarı yaklaşık 12 milyar dolar seviyesine gerileyen doğal gaz ithalatını ciddi miktarda önleyebilecek seviyede bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" olarak açıkladığı Fatih sondaj gemisinin Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi, ülkenin son dönemde denizlerde yoğun bir şekilde yürüttüğü sismik arama ve sondaj faaliyetlerinin ilk somut meyvesi oldu.

Bu kapsamda, Karadeniz'de yapılan 320 milyar metreküplük gaz rezervinin keşfi Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarının da neredeyse 20 katı seviyesinde bulunuyor.

Sakarya Gaz Sahası'ndan yılda 10 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirilmesi durumunda, Türkiye'nin 32 yıllık doğal gaz ihtiyacının 5'te biri sadece bu noktadan sağlanabilir. Diğer yandan, bu keşif bölgede yeni rezervlerin habercisi olurken, bu miktarın yeni sondajlarla artması bekleniyor.

ERDOĞAN'IN YENİ MÜJDESİ NE?

Koronavirüs önlemleri nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından ilk kez kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Son gemi olan Kanuni bakım çalışmalarının ardından Karadeniz'deki görevi için yola çıktı. İnşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih Sondaj Gemimizin keşfettiği doğalgaz haberi, milletimizi sevince boğmuştu. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih Sondaj Gemimize giderek hem çalışmaları görecek, hem yeni rezerv miktarını açıklayacağız." dedi.