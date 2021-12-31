Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki dönüşümün kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizerek 2022'nin müreffeh bir yıl olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'in son gününde yeni yıl için bir video mesaj yayınladı.

Yeni yıla yönelik temennilerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski yılın da muhasebesini yaparak değerlendirmelerde bulundu.

"EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Ekonomideki büyük dönüşümü dile getiren Cumhurbaşkanı, 2022'nin Türkiye'nin müreffeh günlere erişeceği bir yıl olacağını söyledi.

Erdoğan, "Ekonomik dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz. Elbette her tarihi değişim gibi bu süreçte de sancılar, sıkıntılar, bedeller ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisinin uzun süredir maruz kaldığı saldırılar sebebiyle bu tür beklenmedik sarsıntılar ile karşı karşıya şüphesiz ki olacağız ama biz hazırlıklıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz VİDEO

"DALGALANMAYI ORTADAN KALDIRDIK"

Döviz kurunda yaşanan, ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ve ilerleyişi ile uyumlu olmayan dalgalanmayı serbest piyasa kuralları çerçevesinde aldığımız tedbirler paketi ile ortadan kaldırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıl mesajları şu şekilde:

"2022 yılının milletimizle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.

Milletimize 2023 hedeflerini, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı, büyük ve güçlü Türkiye'yi taahhüt ediyoruz.

2021'i koronavirüs salgını gölgesinde geçirdik.

Türk ekonomisinin uzun süre maruz kaldığı saldırılar oldu ama biz hazırlıklıyız.

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı aldığımız tedbirle ortadan kaldırdık. Hedefimiz istikrar ve güveni kalıcı kılmak.

Dövizdeki yükselişin durmayacağı propagandası ile kendi aklı ile yeni sinsilikler peşinde koşanlar olsa da bu güven iklimini kökleştirmekte kararlıyız.

Asgari ücretteki tarihi artışla çalışanların ve üreticilerin yanında olduğumuzu gösterdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıl mesajı VİDEO