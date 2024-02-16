Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim programı: Ordu ve Giresun'a gidecek Yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ordu ve Giresun'da miting düzenleyecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim için çalışmaları sürüyor.

Karadeniz turuna devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün iki ilde daha miting gerçekleştirecek.



İlk durak Ordu

Seçim çalışmaları kapsamında sahaya inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Ordu olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge katılacak.

Giresun'da da miting yapacak

Ordu'daki mitingin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'a hareket edecek. Burada da saat 16.00'da Valilik binası yanındaki mitingde halka seslenecek.

Her iki mitingde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bölge halkına hitap ederek önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

