2011'de yayınlanan videoda ulaşımda yapılan projelerden bahsedilirken savunma sanayisindeki hedeflerden açıklanmıştı. 2023'e gelindiğinde ise yerli ve milli savunma sanayisi hedefine de ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'nin son dönemleriyle birlikte vatandaşları sevindirecek müjdeleri tek tek açıkladı.

Alt ve orta gelir grubuna yönelik konut projeleri, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam, EYT, 3600 ek gösterge ve doğalgaz faturalarına yapılan düzenlemeler vatandaşları rahatlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeleri peş peşe açıklaması, geçtiğimiz yıllarda AK Parti'nin seçim kampanyasında kullandığı bir video akıllara geldi.

Yıllar önceki video akıllara geldi: Şimdi sıra daha büyük hedeflerde

12 yıl önceki seçim dönemi için paylaşılan videoda "Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk, Türkiye için gerçekleştirdik. Şimdi sıra daha büyük hedeflerde." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem ulaşımda yapılanlardan bahsetti.

Ulaşımda adeta Türkiye'ye çağ atlatan projelerin önemine vurgu yapılırken, savunma sanayiinde atılan adımlar o yıllarda vatandaşlara aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki videosu yeniden gündemde

2011'de anlatılanlar 2023'te gerçekleştirildi

Yıllar sonra ise bakıldığında yerli ve milli bir savunma sanayisi hedefine ulaşıldığı görülürken, AK Parti hizmet siyasetini aksatmadan devam ettirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de paylaşılan videodaki sözleri şöyle:

"17 bin kilometre yeni duble yol, İstabul’dan İzmir’e otoban. İzmit Körfezi’ne dünyanın en büyük ikinci köprüsü, Çanakkale Boğazı’na köprü, 10 yeni yüksek hızlı tren hattı ve yeni havaalanlarıyla ulaşımda muasır medeniyetleri aşmış bir ülke olacağız. Keni otomobilini kendi uçağını kendi uydusunu yapan bir ülke olacağız. Kendi tankını, kendi helikopterini, kendi savaş uçağını üreten bir ülke olacağız. Büyük hedefler için biz hazırız, milletimiz hazır, Türkiye hazır."



