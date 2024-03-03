Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel ve küresel konular ele alındı.

AA

Diplomasinin kalbi, Antalya Diplomasi Forumu'nda attı.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan birçok ülke temsilcisiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü.

Türkiye ve Bosna Hersek ilişkileri, bölgesel konular ve küresel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Bosna Hersek'in birlik, huzur ve istikrarının korunmasına vurgu yaptı.

İki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesine dair adımlar

İki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin Türkiye için önemine değindi.

Türkiye'nin bu konularda kararlı, samimi ve yapıcı katkılarının artarak süreceğini söyledi.

Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ile de görüştü

İki ülke arasında "Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması” imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Hasan Şeyh Mahmud'la da bir araya geldi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’ye savunma başta olmak üzere birçok alanda desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile de görüşme yaptı.

Mevkidaşına, Kosova’daki FETÖ yapılanması ile mücadelenin önemli olduğunu, bu konuda mesafe alınması gerektiğini ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)