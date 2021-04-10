Yurt içinde ve yurt dışında yaşanan problemlerin çözümü için yoğun bir görüşme trafiği içerisinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donbas krizi için Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'yi kabul etti.

Dünyanın gündeminde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Donbas krizi var.

İki ülke arasında savaş çanları çalıyor. Ukrayna, 100 bin askerin savaşa hazır olduğunu duyurdu. Rusya ise orduda savaş hazırlıkları için denetimlerin yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı VİDEO

ÇÖZÜM ERDOĞAN'DA

Amerika ve Avrupa'nın dahil olmak istediği krizde belirleyici lider, Recep Tayyip Erdoğan oluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'yi İstanbul'da kabul etti.

Huber Köşkü'nde yapılan görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz masaya yatırıldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözülmesi konusunda çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde de yoğun bir tempo içerisinde çalışıyor.

MÜZE AÇILIŞI, VOLEYBOLCULARLA GÖRÜŞME

Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programın ardından voleybolcuları kabul etti.

Heyette bulunan Voleybol Takımı Baş Antrenörü Nedim Özbey İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip tedavi edildikten sonra sağlığına kavuşmuştu.

ÇİFTÇİYE VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE

Koronavirüs salgını nedeniyle satışların düşmesi üzerine, patates üreticileri uzun zamandır ürünlerini depolarda bekletiyordu. Bu konudaki sorun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çözüme kavuştu.

Erdoğan'ın talimatıyla patateslerin üreticiden alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının önü açıldı. Ramazan ayı öncesinde alınan bu karar ihtiyaç sahiplerinin de yüzünü güldürdü.

MİNİBÜSÇÜLER ANLATTI, ERDOĞAN TEK TEK NOT ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmeden önce yolda karşılaştığı minibüs esnafının sorunlarını da dinledi. Koronavirüs nedeniyle işleri düşen ve zor günler geçiren minibüsçüler, Erdoğan'a taleplerini iletti ve çözüm sözü aldı.

Görüşmeyi anlatan minibüsçüler, hatlarda araç sayısının fazla olduğunu ve bazı minibüslerin taksiye dönüştürülmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, durumla ilgileneceğinin sözünü verdi.