Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Bosnalıları mutlu etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Bosnalıları mutlu etti

Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi, Aliya İzzetbegoviç’in vasiyetini akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulundu. Bosnalılar ise Erdoğan'ın yoğun bir sevgi seli ile karşıladı.

Başkent Saraybosna'da bugün çarşıyı gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısında büyük bir kalabalık buldu. Bosnalılar, Cumhurbaşkanı'nı yakından görmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen bu sevgi akıllara, 18 yıl önce hayatını kaybeden Bosnalıların efsane lideri Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in, Erdoğan'a vasiyetini getirdi.

"BOSNA SİZE EMANET"

Vefatı öncesi hastanede kendisinin ziyaretine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vasiyetini açıklayan İzzetbegoviç, şunları söyledi;

"Bosnamı koru, Bosnama sahip çık. Buralar hep Evlad-ı Fatihan’dır, o size emanettir."

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