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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Abramoviç bir araya geldi

    Dolmabahçe'deki Rusya- Ukrayna müzakereleri öncesi Erdoğan ile Abramoviç sohbet etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 11:05
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Abramoviç bir araya geldi

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın birinci ayı geride kalırken, tüm dünyanın gözü kulağı bugün İstanbul’da başlayan müzakerelere çevrildi.

    Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan görüşmelerde Rus ve Ukraynalı heyetler an itibarıyla masaya oturdu.

    Ancak görüşmelerde sürpriz bir isim de yer aldı.

    Uzun bir süredir zehirlendiği iddia edilen Rus milyarder Roman Abramoviç de görüşmelerde bulundu.

    TÜRKİYE'YE YATIRIM İDDİALARI

    Geçtiğimiz günlerde de Rus oligarkların Türkiye iş kuracak iddialarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yasal olması şartıyla bu iddialara yeşil ışık yakmıştı.

    Müzakere görüşmeleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abramoviç'in sohbeti de bu iddialar çerçevesinde uluslararası basında büyük ses getirdi.

    GEMİLERİ TÜRKİYE'DE

    Daha önce de Batı ülkelerinin yaptırım uygulamaya başladığı ve geçen hafta içinde toplam değeri 1 milyar dolardan fazla olan gemilerini Türkiye karasularına getiren Abramoviç’in iki ülke arasında yoğun bir diplomasi trafiğine dahil olduğu ortaya çıkmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan la Abramoviç bir araya geldi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan la Abramoviç bir araya geldi #2


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