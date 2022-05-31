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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gençler arasında basketbol diyaloğu

    Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda gençleri ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün oynadığı basketbol maçından bahsetti. Ortaya keyifli anlar çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 15:18
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gençler arasında basketbol diyaloğu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda gençleri ağırladı.

    Sigaranın sağlığa zararlarının masaya yatırıldığı buluşmaya, çeşitli spor dallarından sporcular katıldı.

    Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı basketbol maçından bahsetti.

    "Baya skorerdim, 36 sayı attım"

    Erdoğan, bugün baya skorer olduğunu söyleyerek, 36 sayı attığını belirtti.

    Basketbol maçıyla ilgili sözlerine devam eden Erdoğan, "Ben de şimdi buraya basket maçından geliyorum. Bugün de baya skorerdim. 36 sayı yaptım. 50’nin 36’sı bizde ve yendik." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gençler arasında basketbol diyaloğu

    "Biz kazandık tabii"

    Bu sözlerinin ardından milli dalgıç Şahika Ercümen, Erdoğan'a "Kim kazandı?" diye sordu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yanıtı "Biz kazandık tabii canım, farkla." şeklinde oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan la gençler arasında basketbol diyaloğu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan la gençler arasında basketbol diyaloğu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan la gençler arasında basketbol diyaloğu #3


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