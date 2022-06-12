Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van ziyaretinde minik sevenlerinin mutluluk gözyaşlarıyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün çeşitli programlara katılmak üzere Van'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan için kentte adeta sevgi seli yaşandı.

Erdoğan ilerleyen saatlerde de heyecan içerisinde bekleyen Vanlı çocuklarla bir araya geldi. O anlarda ise küçük bir kız çocuğu Erdoğan'a sarılarak ağlamaya başladı.

"Sen ağlarsan ben de ağlarım"

Bunun üzerine duygusal dakikalar yaşayan Erdoğan, "Sen ağlarsan ben de ağlarım" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vanlı çocuğun duygusal anları ViDEO