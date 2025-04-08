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Haber Merkezi

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin Meclis'ten yasa geçti.

Buna göre köpeklerin güvenli olan barınaklara yerleştirilmesi ve sokaktan toplanması gerekiyor.

Ancak sokaktan toplanmayan her köpek vatandaşlar için tehlike saçıyor...

Geçtiğimiz ay Konya'da 2 yaşındaki Rana, köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konu hakkında konuştu.

"Sokaklarımızı güvenli hale getirmeliyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ SOKAKLARI GÜVENLİ HALE GETİRMELİ"

Sokak hayvanları konusunda belediye başkanlarımızdan sokaklarımızı güvenli hale getirmelerini beklediğimi hatırlatmak istiyorum AK Parti'nin yönettiği belediyeler çocuklarının kendini en güvende hissettiği şehirler olmalıdır.

"ÇETELEŞMİŞ LOBİLERE ALDANMAYACAĞIZ"

Çeteleşmiş lobilerin ortalığı velveleye vermelerine aldanmayacağız. Kanunları kullanarak daha fazla can yanmadan, daha fazla anne babanın yüreğine evlat acısı düşmeden bu sorunu inşallah bir hal yoluna koyacağız.

"GEREKLİ TALİMATLARI ÇOK NET BİR ŞEKİLDE VERDİM"