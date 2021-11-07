Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması

Meral Akşener'in şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan hakkında yapması gerekenin vekilliğine son vermesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor" dedi.

Bingöl'deki esnaf ziyareti sırasında kendisine "HDP ile ne yapıyorsunuz" diyen şehit ağabeyine "Senin bacını s..." şeklinde küfreden İyi Parti Lütfü Türkkan, skandal bir olaya imza atmış, birçok siyasi isim ve şehit aileleri tarafından tepki toplamıştı.

İHRAÇ BEKLENİRKEN, İSTİFA ETTİ

Yaşanan tepkilerin ardından İyi Parti lideri Meral Akşener'in partiden ihraç etmesi beklenen Lütfü Türkkan, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİLİR YUTULUR ŞEY DEĞİL

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkkan'ın şehit ailesine küfrünün yenilir yutulur bir şey olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir.

"HANIMEFENDİNİN YAPMASI GEREKEN, VEKİLLİĞİNE SON VERMEK.YAPAMIYORSA ONA İŞTİRAK EDİYOR"

Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor."

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18 VİDEO