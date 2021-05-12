Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Final Programı'nda konuştu.

"Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİ İSLAM DÜŞMANLIĞI"

"Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor. 6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar VİDEO

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"GELDİĞİMİZ NOKTADA DURUM ÜRKÜTÜCÜ BİR HAL ALMIŞTIR"

Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür."

"RAMAZAN AYI KUR'AN AYI"

Ramazan ayının, aynı zamanda Kur'an ayı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kur'an-ı Kerim tilaveti, medeniyetimizde Ramazan-ı Şerifi ihya ve idrak etmenin en güzel yollarından biridir. Kudemanın o veciz ifadesiyle 'Kuran'a bakmak gözün nasibi, dinlemek kulağın nasibi, ezberlemek kalbin nasibi, tefekkür etmek aklın nasibi, yaşamak ise müminlerin nasibi.' olarak görülmüştür. Bu şuurla hareket eden milletimiz, bilhassa ramazan günlerinde Kur'an'ı okumaya, hatmetmeye, hayatına tatbik etmeye ihtimam göstermiştir.

Ramazanın en başından itibaren camilerimizde, hanelerimizde, ders ve sohbet halkalarında bu gelenek nesilden nesile aktarılarak yaşatılmıştır. Ancak son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle maalesef hem ramazanı biraz buruk yaşıyoruz hem de ramazan geleneklerimizin bazılarını tam manasıyla ihya edemiyoruz. Yine bu sene alınan tedbirlerden dolayı teravihlerimizi evde kıldığımız, iftar sofralarını sadece aile üyelerimizle paylaştığımız, birbirimizi ziyaret edemediğimiz bir ramazan geçirdik."





"BAŞTA FRANSA OLMAK ÜZERE BİRÇOK BATI ÜLKESİNDE MÜSLÜMAN OLMAK, 'ÖTEKİ' YAFTASI YEMEK İÇİN YETERLİ HALE GELMİŞTİR"

İkinci Dünya Savaşı öncesi Musevilere yönelik oluşturulan nefret ortamıyla, günümüzde Müslümanlara karşı körüklenen atmosfer arasında, hiçbir fark olmadığını belirten Erdoğan, "Başta Fransa olmak üzere birçok batı ülkesinde Müslüman olmak, Müslümanca yaşamak, 'öteki' yaftası yemek için yeterli hale gelmiştir. Bilhassa başörtülü kadınlar, Avrupa'da yükselen bu nefret dalgasından en fazla mağdur olan kesimdir. Hemen her gün sokakta, iş yerinde, okulda, otobüste, pazarda, çarşıda, markette ırkçı faşistlerin saldırısına uğrayan bir vatandaşımızın, Müslüman bir hanım kardeşimizin haberini alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"FRANSA HÜKÜMETİNİN 'AŞIRICILIKLA MÜCADELE YASASINI' GEÇİRME ISRARI, ENDİŞELERİMİZİ DAHA DA ARTIRMIŞTIR"

Avrupalı siyasetçilerin, toplumu saran İslam düşmanlığı virüsüyle mücadele yerine, bunu istismar etmenin hesabını güttüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bundan iki ay önce bir Fransız televizyon kanalında Fransa İçişleri Bakanı ile ırkçı bir partinin genel başkanı arasında yaşanan utanç verici tartışma, sorunun vahametini ortaya koymuştu. Fransa Devlet Başkanı da haddi aşan bir açıklamasında haşa 'İslam'ın bir krizde olduğunu' iddia ederek, yine büyük bir skandala imza atmıştı. Diğer marjinal partilerin doğrudan İslam'ı ve Müslümanları hedef alan eylemlerini burada dillendirme gereği dahi duymuyorum. Onlar zaten aleni bir şekilde 'Avrupa'da ve Fransa'da Müslümanlara yer olmadığını' söyleyerek, bu konuda nerede durduklarını gösteriyorlar. Geldiğimiz noktada durum ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Fransa hükümetinin, Müslüman toplumun tepkisine rağmen 'aşırıcılıkla mücadele yasasını' geçirme ısrarı, endişelerimizi daha da artırmıştır."

"FRANSIZ DEMOKRASİSİNE İNDİRİLMİŞ BİR GİYOTİN OLACAKTIR"

Müslümanları ötekileştiren, sivil toplum kuruluşlarını baskı altına alan söz konusu tasarının, mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde, aşırıcılıkla mücadeleden ziyade aşırıcılığı teşvik edeceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yasa tasarısıyla Müslüman kadınların tercih ettikleri kılık-kıyafetle sosyal hayatta var olma hakkı sınırlandırılacaktır. Müslüman genç kızlara getirilen başörtüsü yasağı ise ayrı bir garabettir. Yasa tasarısıyla gençlerimiz, bir dönem ülkemizde olduğu gibi, eğitimleri ile itikatları arasında tercih yapmaya zorlanacaklardır. Yine bu yasayla Müslüman toplumun örgütlenme hakkı, eğitim hakkı, ibadetlerini özgürce yerine getirme hakkı gasbedilecektir. İnsan haklarıyla, inanç hürriyetiyle, Avrupa değerleriyle alenen çelişen böyle bir tasarının kanunlaşması, Fransız demokrasisine indirilmiş bir giyotin olacaktır."





"BAŞTA SAYIN MACRON OLMAK ÜZERE, FRANSIZ MAKAMLARINI AKLISELİMLE HAREKET ETMEYE DAVET EDİYORUM"

Böyle bir yasanın, Türk toplumu ve Fransa'da yaşayan milyonlarca Müslüman arasında ciddi huzursuzluklara sebebiyet vereceğinin aşikar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Müslümanların rızası gözetilmeden, 'ben yaptım oldu' inadıyla atılacak adımların faydadan çok zarar getireceğine inanıyoruz. Bu bakımdan başta Fransa Devlet Başkanı Sayın Macron olmak üzere, Fransız makamlarını buradan aklıselimle hareket etmeye davet ediyoruz. Fransa hükümetinin, 12 Nisan tarihinde Senato'da kabul edilen bu yasa tasarısından bir an önce dönmesini bekliyoruz. Türkiye olarak, terörle mücadele ve entegrasyon konusunda Fransa dahil herkesle çalışmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm hafızları, tüm karilerimizi tebrik ediyorum. Rabbim, hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nuruyla aydınlanan, onun ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin. Rabbim, bu ramazanı İslam dünyasının buruk geçirdiği son ramazan kılsın."