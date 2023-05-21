Cumhurbaşkanı Hataylılara söz verdi: 251 bin konutu inşa etmiş olacağız Hataylılarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası yapılanları anlattı. Erdoğan, "Ne söz verdiysek, hamdolsun tek tek yerine getiriyoruz. 251 bin konutu inşa etmiş olacağız" dedi.

ensonhaber.com

Asrın felaketinin yaşandığı Hatay’da, depremzedeler için konutlar yükseliyor.

Binlerce can kaybının yaşandığı, binlerce evin yerle bir olduğu kentte yaralar sarılıyor.

Bugün çok önemli bir proje daha Hataylıların hizmetine sunuldu.

Yapımına 24 Mart'ta başlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

İkinci tur seçim öncesi vatandaşlarıyla buluşan Cumhurbaşkanı, yapılan konutlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

"Afetten 15 gün sonra ilk kazmayı vurduk"

44 bin 459 konut ile 23 bin 640 köy evinin yapımının planladığı kentte 25 bin 757 konut ile 6 bin 540 köy evinin yapımına başlandığı aktaran Erdoğan, "Yaparsa AK Parti yapar" dedi.

Sandıkta muhalefete haddinin bildirilmesi gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

Geçici barınma alanlarının kurulması, hayata tutunmaya çalışan depremzedelerimiz için kritik öneme sahipti. Bunun için söz verdiğimiz üzere bölgede 905 bini aşkın çadırın ve 112 binden fazla konteynerin kurulumunu gerçekleştirdik. Geçici barınma merkezleriyle 13 bine yakın iş yerimizi de faaliyete geçirdik. Afetten sadece 15 gün sonra konutların inşası için ilk kazmayı vurmuştuk. Şu anda kalıcı konutlarımızın inşaatı devam ediyor. İnşallah bunları da eylül ekime kadar bitirmenin gayreti içindeyiz.

"251 bine yakın afet konutu inşa etmiş olacağız"

Antakya küçük sanayi sitemizi yeniden inşa edip orayı da ayağa kaldıracağız. Bu beklenti içerisinde olanlar, herhangi bir endişe taşımasınlar. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Bu kapsamda Hatay'da 27 bin konutun 7 bine yakın köy evinin ve 700'e yakın ahırın yapımına başlandı. İnşallah şehrimizde 34 bin köy evi olmak üzere toplam 251 bine yakın afet konutu inşa etmiş olacağız. Muhalefetin diline doladığı Defne Hastanesi'ni de bugün açıyoruz.

"Ne söz verdiysek, hamdolsun tek tek yerine getiriyoruz"