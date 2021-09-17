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    Cumhurbaşkanı Mersin'de gençlerle bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Mersin'de gençlerle bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin ziyaretinde bir araya geldiği gençlerle şarkı söyledi. O anlarda kameralar kayıttaydı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 23:53
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 00:23
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Mersin'de gerçekleştirdiği toplu açılışın ardından, gençlerle buluşarak, sohbet etti.

    Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, sosyal medya hesabından o anlara ait görüntüleri paylaştı.

    Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım…" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle şarkı söylediği görüntüleri, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Twitter hesabından paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Mersin'de gençlerle bir araya geldi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Mersin de gençlerle bir araya geldi #1

    Cumhurbaşkanı Mersin de gençlerle bir araya geldi #2

    Cumhurbaşkanı Mersin de gençlerle bir araya geldi #3

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