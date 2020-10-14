Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin beklentilerine cevap verecek kanunların hazırlıklarını titizlikle takip ediyoruz.

Meclisin tüm çalışma safhalarında her birinizden aktif katkı bekliyorum. Öncelikli işimizin yasama olduğunu unutmadan enerjimizi bu yönde kullanmalıyız.

Milletvekillerimizden gelen tüm talepleri dikkati alıyor, değerlendiriyor, mümkün olduğunca neticelendiriyoruz.

Cumhur İttifakı olarak kendi içimizde ortaya koyacağımız güçlü dayanışma ve gerekiğinde sağlayacağımız çok daha geniş uzlaşmalarla Meclis'in yasama yılını en verimli şekilde değerlendireceğiz.



Desteğini yanımızda bulduğumuz MHP ve Devlet Bahçeli'ye şahsım ve heyetim adına şükranlarımı sunuyorum.

Cumhur İttifakı olarak ülkemizi yeni ufuklarla yürütmeyi sürdüreceğiz.

Meclisin tatilde olduğu Ağustos ve Eylül aylarında çalışmalarımızı sürdürdük.

AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan'a hakettiği cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz.

Ülkemizin son sondaj gemisi Kanuni, Karadeniz'deki görevi için yola çıktı. Belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanuni'den müjdeli haber bekliyoruz.

Fatih sondaj gemimizden yeni müjdeler de geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemisine giderek yeni rezerv oranını açıklayacağız"

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