Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Angola’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Angola’nın başkenti Luanda’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola'ya yaptığı resmi ziyarette, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BÜYÜKELÇİ KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'nda Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçisi Alp Ay tarafından karşılandı.