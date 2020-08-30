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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'de

    Büyük Zafer'in 98. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.
    • AA
    • 30.08.2020 - 11:15
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yılı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Atatürk'ün kabrinde saygı duruşunda bulunuldu. Erdoğan ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

    DOĞU AKDENİZ MESAJI

    Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarda geri adım atılmayacağının altını çizdi.

    "2023'E DAHA GÜÇLÜ GİRMEKTE KARARLIYIZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.

    Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir.

    Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecek." dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'de VİDEO

    MASKE VAR SOSYAL MESAFE VAR

    Törene katılanlar, koronavirüs nedeniyle maske takıp sosyal mesafe kuralına dikkat etti.

    Törene; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

    Anıtkabir'in çevresine akın eden vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce sevgi gösterilerinde bulundu.

    Anıtkabir çevresinde "Recep Tayyip Erdoğan" sesleri yankılandı.

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