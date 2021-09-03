Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güneysu'da

Rize'nin İkizdere ilçesindeki programlarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Güneysu'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış programları için geldiği Rize’de gerçekleştirdiği İkizdere Tüneli açılışının ardından eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın evinde misafir oldu.

Burada bir süre kalan Erdoğan, ardından kara yolu ile Güneysu ilçesine gelerek AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından ilçe başkanlığı binasının altında bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, aracıyla Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi VİDEO