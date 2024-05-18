Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarını anma mesajı yayınladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 80. yıl dönümünde yayınladığı mesajında "Kırım Tatarlarının haklarını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kırım Tatar Sürgünü'nün üzerinden 80 yıl geçti...

Eski Sovyetler Birliği Başkanı Josef Stalin'in emriyle, bir gece yarısı toplanarak insanlık dışı şartlardaki tren vagonlarıyla kendi yurtlarından Orta Asya'ya sürgün edilişinin acısı, hala unutulmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürgünü unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 80. yıl dönümünde sosyal medya hesabından anma mesajı yayınladı.

"Kırım Tatarlarının haklarını onu hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığım paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci dönüm yılı... Kırım Tatar kardeşlerimizi ana yurtlarından kopartan, bugün hayatta acımızı kalbimizde istediğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yad ediyor, hayatlarımızı kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını onu hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz.