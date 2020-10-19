Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kontrolsüz bir Batılılaşma fırtınası içindeyiz

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, modern medyaya sahip olunmasına karşın, haklı olunan konuların bile dünyaya anlatılamadığını söyledi.

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açıldı.

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ve milletin kontrolsüz bir biçimde Batılılaşma fırtınası içine sürüklendiğini belirterek, "Ülke ve millet olarak kendimizi kontrolsüz bir Batılılaşma fırtınasının içinde bulduk." ifadelerini kullandı.

Fikri iktidarın henüz tesis edilemediği kanaatinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı merkezli popüler kültür ürünlerini aile ve geleneksel eğitim-öğretim yapısına yaymada medyanın etkisi olduğunu söyledi.

"DÜNYAYA KENDİMİZİ ANLATAMIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de medyanın modern bir altyapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, "Medyamız en modern altyapıya sahip ama bizim sesimizi, nefesimizi yansıtmıyor. En haklı olduğumuz konularda bile dünyaya kendimizi anlatamıyoruz.

Fikri iktidarımızı hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim. Hiç kimsenin bu arayıştan rahatsız olmaması gerekir. Bu arayışa herkesin katkı sağlamasını özellikle bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya kendimizi anlatamıyoruz VİDEO



"FANATİKLİĞİN, MEDENİYETE HAYRI OLMAZ"

Fikri iktidarı siyasi kadrolar değil, bilim, sanat ve hikmet insanları inşa eder.

Bir şekilde önüne konan çerçevenin körü körüne fanatikliğini yapanın kendisine de medeniyetine de hayrı olmaz.

Elbette dünyanın sanatta, bilimde geldiği yeri görmezden gelecek kadar gerçekten kopuk değiliz. Günlük hayatımızda otomobili bırakıp atı ulaşım vasıtası haline getirmek gibi bir düşüncemiz tabii ki yok.

"FİİLİ DÜZENİN ARDINDAN GİTMEKLE DAHA İYİ BİR MEDENİYET İNŞA EDİLEMEZ"

Bizim derdimiz başkadır. Dünyadaki hakim fikri anlayışın ve fiili düzenin sadece ardından giderek kendimize çok daha iyi bir medeniyet inşa edemeyeceğimize inanıyoruz." dedi.

"YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜNE SAHİP DEĞİLİZ"

Yetişmiş insan gücü eksikliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de genç bir nesle sahibiz ama yetişmiş insan gücüne sahip değiliz. En haklı olduğumuz konularda bile dünyaya kendimizi anlatamıyoruz." ifadelerini kullanmasının ardından açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Resmi açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi, gerisindeki felsefi birikim ve donanımı ile iftihar verici bir eserdir.

Öğrencilerimizin ders içi ve ders dışında tüm ihtiyaçlarını barındıran bu üniversitemiz Mimar Sinan'dan alınan ilham ile hayata geçirilmiştir.

Faaliyete başlamasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen üniversitemiz önemli bir misyona sahip olduğunun mesajını veriyor.

Üniversitemizin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

İbn Haldun, dünyada sosyoloji ilminin kurucusu olarak kabul edilir. Kendisi bunu Umran ilmi olarak tanımlıyor. İbn Haldun tecrübelerini Mukaddime adlı eserinde insanlığa sunmuştur.

Yaşadığımız her hadise geçmişi anlamadan, geleceği kavramanın mümkün olmadığını bize tekrar tekrar hatırlatıyor.

"FİKRİ BİR BUHRANIN İÇİNDE BULUNUYORUZ"

Meselenin siyasi ve ekonomik taraflarını bir tarafa bırakarak sadece ilmi yönünden bakacak olursak, Batı mesela tüm ilhamını bizim köklerimizden almıştır. Biz ise köklerimizi dışlayarak 2 asırdır kendimize yol ve yön bulmaya çalışıyoruz. Fikri bir buhranın içinde bulunuyoruz.

Siyasi bağımsızlığın da, ekonomik bağımsızlığın da temelinde fikri bağımsızlık yatar. Ülkemizin bu süreçteki tartışmalarının merkezinde hep geleceğimizi nerede arayacağımız sorusu yatmıştır.

Rönensans ile atak yapan Batı dünyasının hak tanımadan yükselen gücü, bu sorunun sağlıklı olarak tartışılmamasına neden olmuştur. En bayağısından Batı taklitçiliği Cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır.

Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri olarak yeniden kendine güvenini kazandığı şu son dönem bu tür tartışmaların daha adil şartlarda yürümesine de imkan sağlamıştır.

Hükümet olmakla muktedir olmak, muktedir olmakla iktidar olmak arasındaki farkı buradakiler gayet iyi biliyor.

"GERÇEK İKTİDAR, FİKRİ İKTİDARDIR"

Gerçek iktidarın fikri iktidar olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Fikri iktidar yolu zor ve zahmetli bir süreçtir. Bu konuda kendimi biraz mahzun hissediyorum.

18 yılda her alanda tarihi hizmetlere imza attığımızı ama eğitim, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum."